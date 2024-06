Les Hurricanes de la Caroline ont officiellement nommé Eric Tulsky en tant que directeur général de l’organisation.

Aaron Beard Associated Press

Les Hurricanes ont indiqué mardi qu’ils avaient retiré l’étiquette intérimaire du poste de Tulsky, une décision qui survient après que Don Waddell eut annoncé son départ de l’organisation le 24 mai. Waddell a ensuite accepté un poste au sein de la direction des Blue Jackets de Columbus.

PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Don Waddell

Tulsky – qui a gravi les échelons au sein de la direction en étant d’abord analyste, puis directeur analytique et adjoint au directeur général en Caroline – doit maintenant permettre à sa formation, qui est suffisamment bonne pour avoir atteint les séries éliminatoires pour la sixième saison d’affilée ce printemps, de franchir la prochaine étape.

« Eric est prêt pour ce défi, a dit le propriétaire Tom Dundon par voie de communiqué. Il présente une belle feuille de route en tant que gestionnaire, et il a supervisé des opérations autant à l’extérieur du monde du hockey qu’avec les Hurricanes au cours de la dernière décennie. »

Tulsky s’était joint aux Hurricanes en 2014 en tant que conseiller, avant de devenir le directeur analytique de l’équipe. Il a été promu en tant que vice-président de la gestion et de la stratégie hockey, puis adjoint au directeur général en 2020. Il a notamment contribué aux négociations contractuelles ainsi qu’au respect du plafond salarial de la ligue.

Son principal défi devra être relevé à compter du 1er juillet.

Les Hurricanes ont réglé l’une de leurs priorités en offrant une prolongation de contrat à leur entraîneur-chef Rod Brind’Amour. Ils doivent toutefois résoudre de nombreux dilemmes, à savoir s’ils présentent des offres de contrat à l’attaquant Jake Guentzel ainsi qu’aux défenseurs Brady Skjei et Brett Pesce, qui pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation. Les jeunes attaquants Seth Jarvis et Martin Necas pourront également devenir joueurs autonomes avec compensations.

Les Canes ont accédé à la série finale de l’Est à deux reprises depuis six ans, et ils ont remporté au moins une série chaque année pendant cette période. L’équipe de Raleigh espère toujours remporter de nouveau la coupe Stanley, après avoir baissé pavillon au deuxième tour ce printemps devant les Rangers de New York, qui ont mérité le trophée des Présidents.