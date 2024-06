Filip Hronek a établi une nouvelle marque personnelle cette saison avec 48 points, dont deux buts, en 81 parties. Il a totalisé 35 filets et 205 points en 390 matchs de saison régulière en carrière.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont accordé au défenseur Filip Hronek un contrat de huit ans d’une valeur annuelle de 7,25 millions US, mardi.

La Presse Canadienne

Hronek, âgé de 26 ans, pouvait devenir joueur autonome sans compensation à la fin du mois de juin.

Les Canucks ont acquis l’arrière de 6 pieds et 190 livres des Red Wings de Detroit le 1er mars 2023 en retour d’un choix de première ronde et d’un autre de deuxième tour au repêchage de l’année dernière.

Hronek a établi une nouvelle marque personnelle cette saison avec 48 points, dont deux buts, en 81 parties. Il a totalisé 35 filets et 205 points en 390 matchs de saison régulière en carrière.

Les Red Wings avaient sélectionné Hronek en deuxième ronde en 2016.

Le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, a déclaré qu’il espérait voir Hronek poursuivre son développement sur la glace comme à l’extérieur.

« Filip s’est parfaitement intégré à notre ligne bleue, nous donnant de la stabilité et de la force sur le côté droit, peut-on lire dans un communiqué. Ses habiletés de patinage, en défensive et pour créer de l’attaque sont exactement ce que vous attendez d’un défenseur de premier ordre. Cette saison, il nous a montré à tous son désir de compétitionner et sa volonté d’être un leader au sein de cette équipe de hockey. »