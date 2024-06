(San José) Les Sharks de San Jose ont promu Ryan Warsofsky au poste d’entraîneur-chef de l’équipe après deux ans en tant qu’adjoint sous la direction de David Quinn, qui a récemment été congédié.

Josh Dubow Associated Press

Le directeur général des Sharks, Mike Grier, a annoncé jeudi que Warsofsky deviendrait le 11e entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe. Il sera officiellement présenté lundi, lors d’une conférence de presse.

« Son palmarès de succès à presque tous les niveaux du hockey en tant qu’entraîneur-chef et adjoint parle de lui-même, a affirmé Grier par voie de communiqué. Ryan connaît bien notre groupe en place, il a le respect des joueurs avec lesquels il travaillera, et il sera un excellent professeur pour les jeunes joueurs qui rejoindront notre organisation. »

Warsofsky prend les rênes d’une équipe qui a éprouvé beaucoup de difficultés depuis qu’elle a atteint la finale de l’Association Ouest en 2019. Les Sharks ont présenté un dossier de 41-98-25 au cours des deux saisons de Quinn comme entraîneur-chef, ce qui constitue la pire fiche pendant cette période.

Les Sharks n’ont obtenu que 47 points lors de la dernière saison, la pire récolte de la LNH, et leurs 19 victoires constituent le plus faible total pendant une saison complète de l’histoire de l’équipe depuis sa deuxième année d’existence, en 1992-93.

Mais après des années à échanger des joueurs vedettes comme Erik Karlsson, Brent Burns, Tomas Hertl et Timo Meier, les Sharks sont désormais en position de reconstruction. Ils ont remporté la loterie du repêchage et ils devraient sélectionner Macklin Celebrini, le gagnant du trophée Hobey Baker, avec le tout premier choix, plus tard en juin.

« Je suis submergé de gratitude et d’enthousiasme à l’idée d’être nommé entraîneur-chef des Sharks de San Jose, a exprimé Warsofsky dans un communiqué. C’est une organisation qui a une riche histoire de victoires et j’ai hâte de me mettre au travail pour diriger une équipe dont nos partisans peuvent être fiers. »

Âgé de 36 ans, Warsofsky a été adjoint au sein des Sharks lors des deux dernières saisons. Il avait comme principales responsabilités de superviser la défensive et l’infériorité numérique de l’équipe.

Travaillant avec l’une des plus jeunes équipes de la LNH, les Sharks se sont classés au 18e échelon de la LNH en désavantage numérique au cours des deux dernières saisons, avec une efficacité de 78,8 %.

Warsofsky avait auparavant été l’entraîneur-chef des Wolves de Chicago pendant deux saisons dans la Ligue américaine de hockey. Il a mené les Wolves vers la meilleure fiche de la LAH en 2021-22, 50-16-10, et il a gagné la coupe Calder en 2022.