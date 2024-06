Une chance qu’il y a eu la troisième période. Celle au cours de laquelle les Oilers d’Edmonton ont montré signe de vie. Celle aussi dont ils s’inspireront pour tenter de se convaincre qu’ils peuvent réaliser l’impossible.

Pour la troisième fois en trois matchs, les Albertains ont manqué de solutions face aux Panthers de la Floride et se sont inclinés 4-3. Voilà donc les félins en avance 3-0 dans cette série, qui pourrait connaître son dénouement dès samedi.

Après la coupe Longueuil et les chemises trop grandes, le balayage en finale de la Coupe Stanley pourrait devenir le plus récent retour d’une mode des années 90. En effet, personne n’a gagné en quatre matchs de suite depuis les quatre triomphes expéditifs de 1995 à 1998 des Devils du New Jersey, de l’Avalanche du Colorado et des Red Wings de Detroit (deux fois). Les Panthers, justement, avaient fait les frais d’une sortie accélérée en 1996. C’est bien pour dire.

Consultez le sommaire de la rencontre

Puisque ce n’est pas arrivé depuis 26 ans, on peut se demander : pourquoi maintenant ? Le plus simplement du monde, en raison du débalancement des forces en présence.

Au cours des trois premiers tours, tout spécialement contre les Stars de Dallas en finale d’association, les Oilers avaient réussi à cimenter leur jeu collectif d’une manière à masquer leur manque flagrant de profondeur, pendant que les grandes vedettes offensives se chargeaient du reste.

Lesdites vedettes ont frappé leur Waterloo contre les Panthers. Connor McDavid a certes obtenu deux mentions d’aide dans la défaite de jeudi, mais il n’a plus l’aura d’invincibilité qui le suivait avant la finale. Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Zach Hyman n’ont toujours pas de point. Evan Bouchard n’en a qu’un.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Connor McDavid

Profitant du dernier changement à domicile, l’entraîneur-chef Kris Knoblauch a réussi à soustraire McDavid de la couverture intraitable d’Aleksander Barkov. Le Finlandais s’est plutôt repris contre le trio de Draisaitl, qu’il a taillé en pièces.

Avec tous ces catalyseurs au neutre, le jeu collectif des Oilers se retrouve donc sous haute pression. Et lorsque le tout craque, ses parties sont exposées.

Les défenseurs ont connu une soirée terrible. Mattias Ekholm et Evan Bouchard se sont fait prendre deux fois plutôt qu’une par le trio de Barkov, justement. Darnell Nurse, dont on comprend qu’il joue blessé, et Cody Ceci, ont chacun eu l’air fou sur des séquences ayant mené à des buts en deuxième période.

Corey Perry, vanté depuis le début de sa carrière pour son efficacité en séries, a été atroce. Pendant les quelque 10 minutes qu’il a passées sur la glace à 5 contre 5, les Panthers ont dominé 10-2 au chapitre des tirs au but. Il a argumenté à n’en plus finir avec les officiels lorsqu’il s’est vu imposer une punition pour obstruction contre le gardien en fin de deuxième période, mais il n’avait aucune défense à offrir. À 39 ans, il semble être devenu un attaquant interchangeable au sein de sa formation, à l’instar de Derek Ryan, Sam Carrick, Connor Brown, même Mattias Janmark… La liste est un peu longue pour un club aspirant aux grands honneurs.

Arrêt de la série

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Stuart Skinner

Derrière tout ce beau monde, Stuart Skinner est moins mauvais que ses détracteurs le laissent entendre sur les réseaux sociaux. Mais face au brio de Sergei Bobrovsky, le contraste est frappant.

Le Russe a certainement réalisé l’arrêt de la série – voire des séries – contre Ryan McLeod avec moins de cinq minutes à écouler. Connor McDavid profité du fait que le gardien avait perdu la rondelle de vue pour la remettre à McLeod dans l’enclave, et ce dernier a tiré directement sur les jambières du portier.

Est-ce que Skinner aurait fait cet arrêt ? C’est possible. Mais quand on regarde les faits saillants, on ne peut s’empêcher de grimacer en voyant sa sortie inopportune sur le but de Vladimir Tarasenko.

Là où les Oilers peinent, les Panthers excellent. Pratiquer un échec-avant efficace. Créer des chances de marquer et en profiter. Et fermer le jeu quand c’est nécessaire.

Imaginez : le tir de McLeod, quand il a été frustré par Bobrovsky, a été le dernier que les Panthers ont cadré dans le match. Et il restait 4 min 14 s au cadran.

Seulement trois tentatives de tir ont suivi, et personne n’a touché la cible, résultat du travail brillant de l’escouade défensive dirigée par le général Barkov.

Le capitaine des Panthers sera sans conteste parmi les candidats au trophée Conn-Smythe si la série devait se terminer rapidement, lui qui est premier de son équipe au chapitre des points tout en ruinant la vie des gros canons adverses.

L’inégalable « gamer » Matthew Tkachuk sera lui aussi difficile à ignorer, mais c’est néanmoins Sergei Bobrovksy qui devrait être couronné. Son taux d’efficacité a augmenté de série en série, de,896 contre Tampa à ,907 contre Boston à ,921 contre New York et à ,953 contre Edmonton.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk (19) et Warren Foegele (37)

Quand on commence à se demander qui sera désigné joueur le plus utile à son équipe, c’est généralement parce que ça sent la fin. Évidemment, si Connor McDavid recommençait à faire sa magie, le vent pourrait tourner momentanément. Or, l’argument « Oui mais McDavid ! » semble arriver à sa limite.

Après la rencontre, tard jeudi soir, Kris Knoblauch a dit aux médias sur place qu’il croyait avoir vu son équipe montrer qu’elle pouvait battre les Panthers.

En tout respect pour lui, permettons-nous de suggérer la lecture contraire de la situation.