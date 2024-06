(Edmonton) La frustration s’accumule dans le camp des Oilers, tandis que les victoires s’enchaînent pour les Panthers.

La Presse Canadienne

Aleksander Barkov et Sam Reinhart ont amassé chacun un but et une aide, Sergei Bobrosvky a effectué 32 arrêts et le club de la Floride s’est approché à une victoire d’une première coupe Stanley grâce à une victoire de 4-3 face à la formation d’Edmonton, jeudi soir au Rogers Place.

Barkov était en uniforme après avoir raté les 10 dernières minutes de la deuxième rencontre. Il avait été atteint à la mâchoire par Leon Draisaitl.

Le capitaine des Panthers a continué son bon travail face aux étoiles des Oilers. Connor McDavid a été limité jusqu’ici à trois aides, tandis que Draisaitl n’a toujours pas noirci la feuille de pointage en finale.

Les Panthers mènent la série 3-0 et auront une première occasion de soulever la coupe Stanley samedi, lors du quatrième match de la finale, disputé à Edmonton.

« Nous savons que ce sera la victoire la plus difficile à aller chercher, a insisté Barkov. Nous ne tenons rien pour acquis. Nous y allons un jour à la fois, une période à la fois, une présence à la fois. Ç’a été notre approche durant toute la saison. »

Sam Bennett et Vladimir Tarasenko ont aussi touché la cible pour les Panthers, qui ont perdu en grande finale face aux Golden Knights de Vegas le printemps dernier.

« Dès le départ, nous avions cette volonté, ce désir de gagner, a dit Bennett. Tout le monde travaille fort, c’était un effort complet. Vous l’avez ou vous ne l’avez pas. Nous avons 23 gars dans notre équipe qui se battent comme des chiens. Vous l’avez ou vous ne l’avez pas. »

Warren Foegele, Philip Broberg et Ryan McLeod ont marqué pour les Oilers, qui participent à la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 2006. Stuart Skinner a repoussé 19 tirs.

Les Oilers n’ont toujours pas marqué en avantage numérique en 10 occasions depuis le début de la finale.

« La finition, ça revient à la confiance. Vous devez tirer la rondelle », a dit l’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch.

Seulement quatre équipes ont gagné une série après avoir accusé un déficit de 0-3 dans l’histoire de la LNH et une seule a accompli l’exploit en finale, en 1942.

Le défenseur Cody Ceci était de retour à la ligne bleue pour les Oilers après avoir cédé sa place à Vincent Desharnais lors du deuxième match.

Les attaquants Evander Kane (hernie) et Connor Carrick ont été laissés de côté au profit de Corey Perry et Derek Ryan.

Une séquence fatale

Les deux gardiens ont dû être vigilants en début de rencontre. Bobrovsky s’est signalé devant McDavid, tandis que Skinner a frustré Carter Verhaeghe.

Connor Brown a menacé pendant que les Oilers évoluaient en infériorité numérique. Bobrovsky a stoppé son tir lors d’une échappée partielle. Brown a ensuite raté la cible quelques secondes plus tard, quand il a reçu la rondelle dans le cœur de l’enclave.

Les Oilers ont aussi été dangereux en avantage numérique durant la première période. Bobrovsky a réussi de beaux arrêts contre McDavid et Draisaitl. Entre-temps, Ryan Nugent-Hopkins a atteint la barre transversale en voulant surprendre Bobrovsky en visant dans le haut du filet.

Bobrovsky a frustré McDavid une autre fois plus tard en première période, durant un autre avantage numérique des Oilers.

Ce sont finalement les Panthers qui ont ouvert la marque avec 1 : 02 à faire au premier vingt, alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Reinhart a fait dévier un tir-passe précis de Gustav Forsling au fond du filet.

Foegele a créé l’égalité après 1 : 49 de jeu en deuxième période. Il a déjoué Bobrovsky en échappée à l’aide d’un tir vif du côté de la mitaine.

Zach Hyman a obtenu une occasion de donner les devants aux Oilers un peu plus tard. À son tour en échappée, Hyman a toutefois vu Bobrovsky réussir l’arrêt avec sa mitaine.

Les Panthers ont repris les devants quelques instants plus tard, à 9 : 12. Skinner n’a pas maîtrisé un rejet derrière son filet et Eetu Luostarinen a rejoint Tarasenko devant le filet. L’attaquant russe a tiré dans une cage béante.

Les visiteurs ont pris le contrôle de la rencontre avec deux autres buts dans un intervalle de 1 : 34 avant la fin de la deuxième période.

Bennett a fait mouche à 13 : 57 sur une remise de Matthew Tkachuk après un revirement de Darnell Nurse. Barkov a ensuite porté la marque à 4-1 en battant Skinner du côté du bouclier lors d’une attaque à deux contre un.

« Ç’a cassé notre rythme », a reconnu Knoblauch.

Broberg a redonné espoir aux partisans des Oilers après 6 : 02 de jeu en troisième période. Son tir a atteint le défenseur des Panthers Niko Mikkola avant d’aboutir dans l’objectif.

McLeod a ensuite réduit l’écart à un seul but avec 5 : 17 à faire, en faisant dévier un tir de Brett Kulak derrière Bobrovsky.

Le gardien des Panthers a toutefois volé un but certain à McLeod quelques instants plus tard. Il a déposé la jambière gauche contre la glace à temps pour frustrer l’attaquant des Oilers.

Les Oilers n’ont jamais été en mesure de menacer à nouveau le filet de Bobrovsky par la suite.

Avec Stephen Whyno, Associated Press