La communauté du hockey déplore une douloureuse disparition. Le site CapFriendly ne sera plus accessible au public d’ici quelques semaines, puisque les Capitals de Washington ont acheté l’entreprise afin d’intégrer son infrastructure à leurs opérations hockey. La nouvelle, ébruitée dimanche dernier, a causé un choc. Le point en cinq questions.

Qu’est-ce que CapFriendly ?

Tout simplement LA référence incontestée en ce qui a trait aux contrats des joueurs de la LNH et au calcul du plafond salarial. De combien de dizaines de millions la nouvelle équipe de l’Utah disposera-t-elle à l’ouverture du marché des joueurs autonomes ? Combien d’argent le Canadien doit-il encore verser à Carey Price ? Combien coûterait le rachat du contrat de Jesperi Kotkaniemi aux Hurricanes de la Caroline ? Toutes ces informations sont disponibles en quelques clics grâce à ce site créé en 2016, et qui n’a jamais cessé d’évoluer depuis. En plus d’utiliser des données rendues publiques, ses administrateurs sont en communication constante avec les équipes et les agents afin que les informations publiées soient exactes. Insistons : une référence.

Consultez le site CapFriendly

Qui l’utilise ?

Tout le monde. Les partisans curieux, les poolers les plus assidus, les journalistes… et les gestionnaires des équipes de la LNH. Même si la Ligue fournit quotidiennement toutes les données nécessaires sur le plafond salarial aux organisations par le truchement d’une plateforme sécurisée, les directeurs généraux ne cachent pas qu’ils adorent consulter CapFriendly, souvent plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu’en raison de sa facilité d’utilisation. On comprend, en parlant avec certains gestionnaires, que l’interactivité et l’interface du site rendent son utilisation bien plus agréable que les outils fournis par la Ligue. Qu’à cela ne tienne, contrairement à certaines rumeurs alarmistes publiées sur les réseaux sociaux, la perte de CapFriendly « ne sera pas un problème », nous écrit un dirigeant. Plusieurs clubs, par exemple, ont déjà développé des systèmes de traitement de données à l’interne.

Pourquoi les Capitals l’ont-ils acheté ?

Toutes sortes d’interprétations de la nouvelle ont circulé depuis quelques jours, notamment celle que les Capitals auraient acheté CapFriendly strictement pour le fermer. C’est inexact. Dans un communiqué diffusé mercredi matin, l’organisation a expliqué avoir acquis la plateforme, « y compris ses outils et fonctionnalités », afin de l’intégrer à ses opérations hockey quotidiennes. Le site restera actif jusqu’à ce que la transaction soit conclue, au début du mois de juillet, après l’ouverture du marché des joueurs autonomes. L’organisation embauche du même coup Jamie Davis, cofondateur du site, ainsi que ses frères Ryan et Christopher Davis, qui travaillaient jusque-là avec lui. Le communiqué ne dit toutefois rien sur le Montréalais Dominik Zrim, autre cofondateur. Ce dernier ne nous a pas rappelé.

Qu’en pense la Ligue ?

La LNH n’a pas officiellement réagi à cette acquisition, mais on peut facilement présumer que Gary Bettman ne pleurera pas toutes les larmes de son corps de le voir disparaître de l’autoroute de l’information. Le journaliste Elliotte Friedman, de Sportsnet, a rappelé plus tôt cette semaine que le commissaire de la LNH, historiquement, est d’avis que les salaires des joueurs et la structure de leurs contrats ne sont pas d’intérêt public. En 2015, il avait estimé que ce n’était pas de l’information qui passionnait le public, a rappelé le Toronto Star, mardi. « J’ai souvent entendu que la relation était froide entre la Ligue et CapFriendly », a dit Friedman dans son émission balado 32 Thoughts. Bettman a-t-il changé d’avis au fil des années ? Bonne question. Ce qui est certain, c’est que l’émoi est réel au sein des partisans de 2024. Certains journalistes de La Presse sont, eux aussi, inconsolables.

Vers quelles ressources se tourner ?

Ce n’est pas la première fois que la planète hockey doit vivre un deuil d’un site de référence dans ce créneau, très spécifique il est vrai. Sur son propre site, CapFriendly affirme se voir comme le successeur de CapGeek, qui a malheureusement dû cesser ses activités en 2015 en raison des problèmes de santé de son fondateur, Matthew Wuest. Aujourd’hui décédé, le Néo-Brunswickois est encore à ce jour perçu comme un pionnier de l’agrégation d’informations salariales de la LNH. Pour la suite des choses, le site PuckPedia est essentiellement le dauphin de CapFriendly. Bien que la navigation n’y soit pas aussi fluide, les informations y sont à peu près les mêmes, avec en outre quelques fonctionnalités inédites. Aussi bien en profiter, avant qu’une autre équipe de la LNH ne fasse à ses créateurs une offre qu’ils ne pourront pas refuser…

Consultez le site PuckPedia