Les nouvelles règles sur les bagarres, un an après

(Buffalo) À pareille date l’an passé, les espoirs de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) invités au camp d’évaluation en vue du repêchage de la LNH pestaient contre les nouvelles sanctions plus sévères annoncées par le circuit afin de réduire le nombre de combats.

Dylan MacKinnon, défenseur des Mooseheads d’Halifax et coéquipier du très talentueux Jordan Dumais, faisait partie des mécontents. « Il y aura toujours des durs qui vont essayer d’arracher la tête des vedettes. Si quelqu’un court après Dumais et que je ne peux pas me battre… c’est gênant », déplorait-il.

Un an plus tard, il importe de se demander si les nouvelles règles, qui prévoient une expulsion automatique après un combat, ont fait mal aux représentants de la LHJMQ.

Selon différents intervenants sondés, le sujet est certes revenu dans les rencontres entre joueurs et équipes, mais ça n’a assurément pas monopolisé les conversations.

Le circuit québécois comptait six représentants à Buffalo la semaine dernière. À un bout du spectre, l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Raoul Boilard a dit n’avoir « rien entendu » à ce sujet dans les entrevues. À l’autre bout du spectre, son coéquipier Alexis Bernier, plus porté vers la querelle, dit s’en être fait parler souvent, longtemps, énormément (nos mots, pas les siens).

« Mon style de jeu est physique et j’aime brasser. Je me suis battu en demi-finale contre Cap-Breton, on en a parlé, a raconté Bernier, rencontré après les tests de samedi. Je pense qu’ils [les recruteurs] ont aimé ça. »

PHOTO KASSANDRA BLAIS, FOURNIE PAR LE DRAKKAR DE BAIE-COMEAU Alexis Bernier

Les règles inquiètent peut-être certains recruteurs, mais je leur dis que je serai prêt dans le pro, même s’il n’y en a pas dans le junior. Alexis Bernier, à propos des bagarres

Les quatre autres espoirs ont plutôt parlé d’évocations ici et là, sans que ce soit un thème central. « Peut-être une ou deux questions », a estimé le défenseur de l’Océanic de Rimouski Spencer Gill. « Les équipes veulent juste savoir : si tu dois y aller, vas-tu le faire ? »

Avec six espoirs, la LHJMQ était encore sous-représentée au camp d’évaluation. La Ligue junior de l’Ontario (OHL) en comptait près du quadruple (23) et la Ligue de l’Ouest (WHL), plus du triple (19). Mais les facteurs sont multiples et prennent forme bien avant que les joueurs débarquent à 16 ans dans le junior.

Deux recruteurs qui épient le circuit Cecchini confirment d’ailleurs que les combats étaient un sujet bien marginal pendant les dizaines d’entrevues de leurs équipes. « J’appréhendais ça dans mes meetings, et personne n’en a parlé », a confié l’un d’eux, sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’est pas autorisé à parler.

Ironiquement, un espoir avec qui il en a été question est Sacha Boisvert, qui a laissé tomber les gants six fois cette saison. Mais le Trifluvien suit le parcours américain et a joué dans l’USHL cette saison.

Du reste, les équipes ont privilégié d’autres sujets, au moment où la baisse du nombre de combats se poursuit. Après 83 matchs depuis le début des présentes séries, seulement 4 bagarres ont éclaté. Plus de 95 % des matchs se sont donc réglés sans qu’un joueur tapoche un rival en pleine poire à poings nus.

En saison, selon le site HockeyFights, on a totalisé 311 combats en 1312 matchs, en baisse par rapport aux 334 bagarres de la campagne 2022-2023.

Effet dissuasif

Pour rappel : il demeure faux de dire que les bagarres ont été abolies dans la LHJMQ. Elles n’étaient pas plus permises jadis ; c’est pourquoi un joueur qui laissait tomber les gants était chassé cinq minutes. Seulement, un combat entraîne maintenant une expulsion automatique, et un deuxième combat, une suspension d’un match. Un joueur reconnu comme instigateur sera également suspendu pour une rencontre.

Les nouvelles sanctions ont visiblement eu un effet dissuasif. Après une campagne 2022-2023 marquée par 85 combats, il n’y en a eu que 31 cette saison, en 612 matchs. En séries ? Deux en 70 matchs. Pour certains, il y a de ces situations où l’expulsion importe peu.

« Des équipes m’ont demandé si je pouvais me battre. Je leur ai dit que oui, a lancé Eriks Mateiko, attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean. Il y a eu des moments cette saison où j’aurais voulu me battre. La suspension ne me dérange pas, car j’aime mieux être un bon coéquipier. »

Tomas Lavoie, défenseur du Cap-Breton, a aussi insisté sur l’importance de se battre pour ce qu’il juge être une raison valide. « Je ne serai jamais l’instigateur, prévient-il. De toute façon, je ne pense pas que me battre sera mon rôle au prochain niveau. Mais s’il faut que je le fasse, je vais le faire pour l’équipe. »

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE Tomas Lavoie

Un combat qui fait jaser

Le camp d’évaluation s’amorçait une semaine après un combat qui n’a laissé personne indifférent. Il s’agit de l’unique combat de la Coupe Memorial, opposant Max McCue, de London, à Kalem Parker, de Moose Jaw. La particularité ? Le réseau TSN a envoyé un caméraman sur patins afin de saisir de plus près les salves que se donnaient ces joueurs de 21 et 19 ans.

« C’était cool avec la caméra, a jugé Spencer Gill. Comme ç’a été le seul combat dans tout le tournoi, ça montre qu’il y en a seulement quand c’est justifié. »

« C’est le genre d’affaires que j’aime. Je comprends que des gens n’aiment pas ça, mais ça reste du hockey et ça va rester comme ça dans la LNH et les autres ligues », a ajouté l’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi Maxim Massé.

Tomas Lavoie ne partageait toutefois pas l’avis de ses confrères. « C’est un peu trop poussé, la caméra sur la glace. On ne voit même pas ça dans la Ligue nationale, a rappelé le colosse. J’imagine qu’ils voulaient essayer quelque chose, mais ça n’a pas très bien passé sur les réseaux sociaux. »