(Fort Lauderdale) On ne sait trop s’il sera en forme au point de disputer le prochain match, mais à tout le moins, Aleksander Barkov est de retour dans l’entourage des Panthers.

L’attaquant vedette a pris part à l’entraînement du club de la Floride, mercredi matin, au centre d’entraînement de l’équipe à Fort Lauderdale.

Évidemment, ça ne garantit pas sa présence pour le prochain match de la finale de la Coupe Stanley, qui sera présenté jeudi soir à Edmonton, mais pour les Panthers, au moins, il s’agit d’une très bonne nouvelle.

« On va voir où il en sera [jeudi], mais il a bien paru sur la glace avec nous à l’entraînement » s’est limité à dire l’entraîneur Paul Maurice mercredi.

Barkov, on le rappelle, avait été frappé à la tête par Leon Draisaitl des Oilers lors du match de lundi soir à Sunrise, le deuxième de la série, remporté par les Panthers, cette fois par la marque de 4-1.

Draisaitl n’a pas été suspendu par la Ligue nationale pour son geste. Manifestement sonné, le joueur des Panthers avait dû quitter la rencontre pour ne pas revenir par la suite.

« Quand ça arrive, on vit un peu cette peur, je ne sais pas si c’est le bon mot, parce que personne ne veut perdre son capitaine, a ajouté Paul Maurice. Sur le coup, on ne connaît pas son état pendant un certain temps… Il fait tellement de choses pour nous, c’est un gars qui est difficile à remplacer. »

Barkov devait donc partir en direction de l’Alberta mercredi midi avec le reste de l’équipe, mais en raison de très fortes pluies dans la région de Fort Lauderdale, l’avion nolisé des Panthers n’a pas été en mesure de décoller à l’heure prévue.

En présumant que les Panthers vont finir par se rendre, c’est avec une avance de 2-0 dans cette finale qu’ils vont se présenter à Edmonton. On peut bien sûr ressortir les clichés d’usage, dont celui qui nous rappelle que ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, la réalité demeure : les clubs qui ont une avance de 2-0 en finale finissent par remporter la coupe dans une proportion de 91 %. En fait, les équipes qui ont une avance de 2-0 en finale ont une fiche de 49-5.

S’ils veulent un peu d’inspiration, les Oilers peuvent toujours regarder du côté des Bruins de Boston de 2011, les derniers en lice à avoir surmonté un tel déficit en finale avant de pouvoir soulever la coupe Stanley.

Bien sûr, on peut présumer que personne chez les Panthers n’a déjà pensé à ranger des caisses de champagne au frais quelque part. Parce que les joueurs du club de la Floride savent très bien que c’est loin d’être terminé. Les Oilers ont été menottés avec un seul but en deux matchs jusqu’ici, mais tout le monde se dit que ça ne peut pas durer.

« On peut ressortir toutes les statistiques qu’on veut, mais ceci est la finale, et ce sont deux très bonnes équipes qui s’affrontent dans cette série », a tenu à nuancer Paul Maurice, qui ne pense pas lui non plus aux caisses de champagne. « Alors, nous allons continuer à nous préparer en faisant la même chose. »