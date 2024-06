George Mumford, un psychologue sportif âgé de 72 ans et entraîneur en compétences mentales, avait déjà permis à Michael Jordan, des Bulls de Chicago, et Kobe Bryant, des Lakers de Los Angeles, de se hisser au sommet de la montagne de la NBA. Le PDG des Oilers d’Edmonton Jeff Jackson voulait que Mumford fasse de même avec Connor McDavid et les Oilers.

(Sunrise) George Mumford a vu la notification apparaître sur son écran. Le message sur la plateforme de médias sociaux LinkedIn provenait du PDG des Oilers d’Edmonton, Jeff Jackson.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Embauché par le club en août dernier, le dirigeant des Oilers avait une idée. Mumford était tout ouïe.

Mumford, un psychologue sportif âgé de 72 ans et entraîneur en compétences mentales, avait déjà permis à Michael Jordan, des Bulls de Chicago, et Kobe Bryant, des Lakers de Los Angeles, de se hisser au sommet de la montagne de la NBA.

Jackson voulait que Mumford fasse de même avec Connor McDavid et les Oilers.

« Nous pensons que vous pouvez nous aider à gagner la Coupe Stanley », a raconté Mumford au sujet de leur première conversation. « Et j’ai dit : « Je suis partant. »

Moins d’un an plus tard, les Oilers ne sont qu’à quelques pas de cet objectif, mais ils font face à un autre défi de taille.

Mumford a été dans les coulisses tout au long d’une campagne en montagnes russes, incluant un désastreux départ de 2-9-1, un changement d’entraîneur-chef, une séquence de 16 victoires et une randonnée parsemée de hauts et de bas pendant trois rondes éliminatoires de la LNH, jusqu’à la finale contre les Panthers de la Floride.

Les Oilers ont bien joué dans une défaite de 3-0 lors du match inaugural avant de s’incliner 4-1 lundi. Du coup, ils se présenteront devant leurs partisans, jeudi, face à un déficit de deux à zéro dans leur série quatre de sept.

Mumford pourrait avoir besoin de creuser profondément dans ses réserves pour sortir les Oilers de ce gâchis.

« Mon travail est d’aider les gens à être eux-mêmes », a déclaré le natif de Boston dans les heures précédant la deuxième partie. « Il n’y a pas de meilleure sensation que de sentir que vous êtes vous-même. »

Auteur de deux livres, The Mindful Athlete : Secrets to Pure Performance et Unlocked : Embrace Your Greatness, Find the Flow, Discover Success, Mumford est à la fois une caisse de résonance et une source de conseils.

« J’essaie d’aider les gens à se libérer et à s’exprimer », a déclaré Mumford. « Quand je parle de performance, je parle de quelque chose d’aussi profond que d’être capable de gagner la Coupe Stanley ou simplement d’avoir une intention et d’être capable d’atteindre cette intention. »

McDavid a déclaré que l’addition de Mumford a été la bienvenue.

« On l’a fait venir pour cette raison, pour aider dans ces grands moments », a fait remarquer la super-vedette et le capitaine des Oilers.

« Il a fait un excellent travail en étant là pour les gars, en parlant de l’état d’esprit dans ces situations de pression. Nos gars ont fait un excellent travail pour jouer à travers ces grands moments. (Mumford) y a été pour beaucoup dans ça. »

Mumford a précisé que son message général tourne autour de l’« énorme potentiel » à l’intérieur de chaque personne.

« Vous seul pouvez y accéder », a-t-il poursuivi. « Dans la mesure où vous y accédez, vous allez aider tout le monde. Mais vous serez en mesure de vivre pleinement et de façon créative, que ce soit un sport ou autre chose. »

L’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch, a rencontré Mumford pour la première fois après avoir pris la relève derrière le banc des Oilers, en novembre.

« Avec les joueurs de l’époque actuelle, on met tellement l’accent sur le joueur moderne sur la pratique et le développement des compétences et des systèmes » a-t-il déclaré. « On néglige tellement l’aspect mental du jeu. George a comblé ce vide, a parlé aux joueurs de ce qu’il faut pour que chaque individu de l’équipe joue bien. Essayer de placer ces joueurs dans ces bonnes dispositions mentales. »

Mumford, par exemple, était là pour le gardien Stuart Skinner au deuxième tour contre les Canucks de Vancouver lorsqu’il a été remplacé par Calvin Pickard pendant deux matchs.

« Une aide massive pour m’aider à me recentrer », a affirmé Skinner. « Il est un gars incroyable. »

Mumford était à l’arrière-plan pendant une grande partie de la campagne, mais a célébré sur la glace avec les Oilers après leur victoire sur les Stars de Dallas lors de la finale de l’Association de l’Ouest.

Zach Hyman l’a appelé « l’arme secrète de l’équipe. »

« Cela nous a vraiment aidés dans notre façon de penser au match », a déclaré l’ailier d’Edmonton. « C’est génial parce que ce n’est pas spécifique au hockey ; c’est spécifique au sport, c’est spécifique à la vie. »