(Fort Lauderdale) Paul Maurice est arrivé au centre d’entraînement des Panthers de la Floride, mardi, de bien meilleure humeur que la veille, de son propre aveu.

« J’étais un peu à pic… mais je ne pense pas avoir sacré ? », a-t-il expliqué mardi au centre d’entraînement du club à Fort Lauderdale.

L’entraîneur-chef des Panthers aurait pourtant bien des raisons de ne pas être super content.

À l’approche de la troisième rencontre de cette finale de la Coupe Stanley, qui sera présentée jeudi soir à Edmonton, Maurice pourrait avoir à se débrouiller sans l’un de ses meilleurs joueurs, Aleksander Barkov. L’attaquant des Panthers a été frappé à la tête lundi soir par Leon Draisaitl, des Oilers, un coup qui l’a sorti du match et qui pourrait aussi faire sortir n’importe quel coach de ses gonds.

Mais pas Paul Maurice, qui affirme que cette page-là est déjà tournée.

« C’est derrière nous, a-t-il répété. Les gens de la ligue ont l’habitude de revoir tous les coups qui se produisent pendant un match, et ensuite, ils prennent une décision. On ne pense plus à ça, et je vais rester hors de ça, c’est terminé. »

Il appert que Draisaitl ne sera pas suspendu pour cette charge. Dans le cas de Barkov, son état de santé demeure un mystère dans l’immédiat.

« Il est arrivé avec nous ici ce matin, et sa condition n’a pas empiré, ce qui est vraiment une bonne chose, s’est limité à dire Paul Maurice. On en saura plus [mercredi], mais s’il continue à faire des progrès, on devrait être en bonne position. Il s’est fait examiner, il se sent bien. Mais nous devrons patienter encore 24 heures afin d’en savoir plus. »

Bassesses

À ce sujet, il a d’ailleurs été beaucoup question des nombreuses bassesses que les joueurs des deux équipes se sont échangées lors de la rencontre de lundi soir à Sunrise, la deuxième de cette finale.

Les amateurs de lutte professionnelle et d’arts martiaux mixtes ont été servis, puisqu’on a pu voir, tour à tour, des coups dans les genoux, des coups dans les parties, et puis enfin, un joueur, Aaron Ekblad, qui a essayé d’appliquer la prise du sommeil à un rival, Evan Bouchard. Pat Patterson aurait sans doute été fier.

Paul Maurice, lui, estime que ça fait partie de la réalité du hockey de la LNH.

« Les arbitres ont imposé trois ou quatre pénalités [lundi soir] sur des gestes que je ne considère pas comme tellement graves… Je ne suis pas en train de me plaindre. On veut que les mises en échec fassent partie du jeu. On a joué des matchs de saison contre Boston qui étaient aussi intenses que nos matchs des séries, à l’exception peut-être des six matchs des séries qu’on a disputés contre eux, qui étaient parmi les plus intenses et méchants que j’ai jamais vus. »

Je ne pense pas que cette série soit si physique que ça. Le jeu est très rapide ; depuis le banc, je regarde aller ça, et puis les deux équipes vont vraiment vite, le jeu de transition est quelque chose, mais je ne vois pas de ces mêlées qui n’en finissent plus comme on en voyait lors de notre série contre Boston. Paul Maurice

En attendant de savoir s’ils pourront miser sur Barkov ou non, les Panthers doivent continuer de se préparer, parce qu’ils savent très bien que cette belle avance de 2-0 dans la série pourrait disparaître tout aussi rapidement, surtout que les deux prochains matchs seront présentés au domicile des Oilers. Cette saison, le club de l’Alberta a perdu seulement neuf matchs en temps réglementaire devant ses partisans.

« On s’attend à ce qu’ils répliquent, a admis Paul Maurice. Il y a un avantage comme ça quand on retourne jouer deux matchs à la maison, il y a l’adrénaline qui embarque. Tout le monde comprend qu’il ne reste plus 10 matchs à cette saison. On est une bonne équipe sur la route, et eux sont bons à la maison. Je ne vais pas aborder le prochain match de manière bien différente. »