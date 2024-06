Deux mois après que la Cour supérieure eut autorisé une demande d’action collective déposée par d’ex-hockeyeurs afin d’obtenir réparation pour des sévices subis dans les rangs juniors, les parties visées tenteront d’interjeter appel.

La Presse a appris que la Ligue canadienne de hockey, la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) ainsi que les 18 équipes qui la composent s’adresseront à la Cour d’appel, la semaine prochaine, dans le but d’obtenir l’autorisation de contester le jugement initial.

Le 10 avril dernier, le juge Jacques G. Bouchard, de la Cour supérieure du Québec avait accepté la demande d’autorisation de l’action collective déposée par le cabinet Kugler Kandestin. Le requérant principal de cette démarche est Carl Latulippe, ex-joueur des Saguenéens de Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville. Choix de premier tour au repêchage de 1994, M. Latulippe dit entre autres avoir été victime de plusieurs sévices de la part de certains vétérans chez les Saguenéens, notamment de violence, d’intimidation et d’agressions. La Presse avait relaté son histoire au printemps 2023.

La demande visait « tous les joueurs de hockey qui ont subi des abus alors qu’ils étaient mineurs et évoluaient au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et ce, depuis le 1er juillet 1969 ». M. Latulippe et ses avocats avancent que les ligues et les équipes ont fait preuve de négligence systémique et toléré une culture toxique.

Même si cette demande était « formulée de façon large et ambitieuse », le juge Bouchard avait estimé qu’elle répondait aux critères qui doivent être remplis pour qu’une action collective soit autorisée.

Lors des représentations sur la demande d’autorisation, la LHJMQ, par l’entremise de son avocat Christian Trépanier, avait notamment argué que « sur 18 des équipes visées dans le recours, 13 n’existaient pas au moment des faits ». Ainsi, « joindre tout le monde dans une même réclamation et demander leur responsabilité solidaire sans égard à leurs actions concrètes » lui apparaissait comme une « thèse indéfendable ». On peut s’attendre à ce que cet argument soit repris dans la tentative d’appel.