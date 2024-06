(Saint Paul) Comme prévu, l’attaquante canadienne Sarah Fillier a été la première joueuse choisie lors de la deuxième séance de sélection de l’histoire de la Ligue professionnelle de hockey féminin, lundi soir. De son côté, Montréal s’est tournée vers une défenseuse avec sa première sélection, mais pas nécessairement celle qu’avaient anticipée certains observateurs.

La Presse Canadienne

Avec le cinquième choix de la ronde initiale, Montréal a opté pour Cayla Barnes, une Américaine originaire de la Californie qui a joué son hockey universitaire avec Ohio State, dans la NCAA.

Plusieurs analystes avaient estimé que la directrice générale Danièle Sauvageau allait se servir de ce premier choix pour sélectionner Claire Thompson afin de la réunir à Erin Ambrose avec qui elle a joué avec l’équipe nationale du Canada. Toutefois, Thompson n’était déjà plus disponible puisqu’elle a été choisie au troisième rang par le Minnesota.

« Après avoir passé autant de temps à analyser les joueuses disponibles, nous savions que nous allions obtenir une joueuse de qualité en première ronde, mais nous avons été agréablement surprises de voir que Cayla était disponible quand est venu le temps de faire notre sélection », a mentionné Sauvageau dans un communiqué de presse.

« Elle pourra venir prêter main-forte à notre équipe dès la prochaine saison et aider notre brigade défensive. »

De son côté, Fillier, une attaquante originaire de Georgetown, en Ontario, a été réclamée par la formation de New York 24 heures après son 24e anniversaire de naissance, et après avoir connu toutes sortes de succès avec l’Université Princeton et avec l’équipe du Canada.

Décrite par des dépisteurs de la LPHF comme une « joueuse générationnelle », Fillier a complété ses quatre saisons à Princeton avec 194 points en 120 matchs et a terminé trois fois parmi les finalistes pour le trophée Patty-Kazmaier, remis à la joueuse universitaire de l’année.

Filler a aussi contribué à la médaille d’or du Canada aux Jeux de Pékin en 2022, lors desquels elle avait amassé huit buts, en plus de faire partie de trois éditions gagnantes de la médaille d’or au Championnat du monde.

Au deuxième rang, Ottawa a jeté son dévolu sur l’attaquante Danielle Serdachny, celle qui a marqué le but décisif lors de la finale pour la médaille d’or contre les États-Unis lors du plus récent championnat mondial de hockey féminin, il y a deux mois.

Originaire d’Edmonton, Serdachny, qui est âgée de 23 ans, a passé les cinq dernières saisons dans la NCAA et complété son parcours universitaire avec 238 points en 180 parties.

L’attaquante Hannah Bilka, par Boston, au quatrième rang, et Julia Gosling, une autre attaquante, par Toronto, ont été les autres joueuses choisies en première ronde.