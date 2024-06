La joueuse par excellence de la ligue de hockey féminin suédoise, Lina Ljungblom, jouera avec l’équipe montréalaise pour les trois prochaines saisons.

Cette dernière en a fait l’annonce lundi après-midi, à quelques heures du deuxième repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Ljungblom a été le tout dernier choix du repêchage de 2023, au 90e rang. L’attaquante de 22 ans a été tout feu tout flamme en Suède cette saison, inscrivant 23 buts et 23 mentions d’aide en 32 matchs. Elle a conclu la campagne au troisième rang des marqueuses du circuit et elle a poursuivi le travail en séries éliminatoires, enfilant huit buts et deux passes pour mener son équipe jusqu’en finale.

L’attaquante de 5 pi 6 po et 174 lb a également représenté l’équipe nationale suédoise lors du Championnat mondial, amassant deux buts et une aide en cinq parties.

« Je suis très excitée de me joindre à Montréal », a dit la principale intéressée dans un communiqué envoyé par l’équipe. « Quand j’ai regardé leurs matchs au cours de la dernière saison, je me disais que ce serait un rêve devenu réalité que d’évoluer pour cette équipe, devant leurs incroyables partisans. »

La directrice générale, Danièle Sauvageau, parle d’elle comme une joueuse « dynamique et explosive », qui amènera de la profondeur à l’attaque. « Nos partisans vont apprécier la voir à l’œuvre », affirme-t-elle.