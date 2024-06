Esa Tikkanen des Oilers d’Edmonton, à droite, est félicité par son coéquipier Wayne Gretzky après avoir marqué le deuxième but des Oilers en première période de la finale de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston, à Edmonton, le 26 mai 1988.

PHOTO RUSTY KENNEDY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pendant que plusieurs joueurs des Oilers d’Edmonton tentent de conquérir leur première bague de la Coupe Stanley, Esa Tikkanen a choisi de se départir des siennes.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Le Finlandais âgé de 59 ans a gagné quatre coupes Stanley avec les Oilers entre 1985 et 1990, en plus d’en obtenir une autre avec les Rangers de New York en 1994.

Les Oilers tentent d’obtenir leur première coupe Stanley depuis celle conquise par Tikkanen, Mark Messier, Jari Kurri et compagnie en 1990.

Wayne Gretzky fut le coéquipier de Tikkanen chez les Oilers lorsqu’ils ont triomphé en 1985, 1987 et 1988, avant que Gretzky soit échangé aux Kings de Los Angeles.

Tikkanen a décidé de mettre aux enchères trois de ses quatre bagues de la Coupe Stanley des Oilers, en plus de celle acquise avec les Rangers.

Il a cependant choisi de conserver la première qu’il a obtenue, avec les Oilers en 1985.

« La première, je l’ai offerte à mon père, parce que je lui ai dit, en commençant ma carrière dans la LNH, que “si je gagne la coupe Stanley, alors tu obtiendras la première (bague)”, et je ne la vendrai jamais », a mentionné Tikkanen en entretien téléphonique de la Finlande, lundi.

La vente aux enchères, qui se terminera le 25 juin, atteignait 28 000 $ US pour la bague de championnat des Rangers en 1994, alors que la valeur de celles des Oilers variait entre 11 000 et 16 000 $ chacune en date de lundi.

C’est probablement le lot de bagues de championnat le plus important jamais offert par un membre de la prestigieuse dynastie des Oilers. Elle vient d’un gars qui jouait sur le même trio que Wayne Gretzky. Marc Juteau, président de Classic Auctions

Tikkanen a dit qu’il entreposait ses bagues dans sa trousse de toilette, et a mentionné que ses enfants n’en veulent pas. Tikkanen a ajouté qu’il est serein avec l’idée de se départir de quatre de ses cinq bagues de la Coupe Stanley.

Tikkanen a entamé sa carrière dans la LNH pendant les séries éliminatoires, en 1985. Il a annoncé sa retraite après 14 saisons, en 1999.