(Sunrise) Les Oilers ont réussi cette fois à déjouer Sergei Bobrovsky, mais ils se retrouvent néanmoins dans une position précaire après deux parties en finale de la Coupe Stanley.

La Presse Canadienne

Evan Rodrigues a dénoué l’impasse tôt en troisième période avant d’ajouter un but d’assurance et les Panthers de la Floride ont gagné 4-1, lundi soir à l’Amerant Bank Arena, pour s’approcher à deux victoires d’une première coupe Stanley dans leur histoire.

Les Panthers, qui ont rendu les armes en finale face aux Golden Knights de Vegas l’an dernier, mènent la série 2-0. Le troisième match sera présenté jeudi, à Edmonton.

Bobrovsky avait été impérial dans le premier match, blanchissant les Oilers dans une victoire de 3-0. Cette fois, il a été moins occupé et a livré la marchandise même s’il a été déjoué pour une première fois dans la série.

Mattias Ekholm a marqué pour les Oilers, qui n’ont généré que 19 tirs au but, dont seulement sept lors des 40 premières minutes de jeu. Stuart Skinner a repoussé 24 lancers.

Niko Mikkola et Aaron Ekblad ont aussi touché la cible pour les Panthers. Anton Lundell a récolté deux aides.

PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ASSOCIATED PRESS Evan Rodrigues a donné l’avance aux Panthers en début de troisième période

Le défenseur Cody Ceci a été laissé de côté dans le camp des Oilers, au profit de Vincent Desharnais. Ce dernier avait regardé les quatre derniers matchs des siens à partir des gradins.

Cependant, le défenseur Darnell Nurse a semblé se blesser en première période lorsqu’il a encaissé une mise en échec de Rodrigues. Nurse a ensuite effectué une seule présence sur la glace en deuxième période, puis deux en troisième période.

Dans le camp des Panthers, le capitaine Aleksander Barkov n’a pas disputé les 10 dernières minutes de la rencontre après avoir encaissé un coup de Leon Draisaitl.

Avantage Panthers

Les visiteurs ont menacé lors du premier avantage numérique de la rencontre, mais Connor McDavid et Draisaitl ont tour à tour peut-être fait preuve d’un peu trop de générosité, optant pour une passe alors qu’ils étaient dans l’enclave.

Quelques instants plus tard, l’attaquant des Oilers Warren Foegele a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour un coup genou-contre-genou à l’endroit d’Eetu Luostarinen. Toutefois, le défenseur des Panthers Oliver Ekman-Larsson a été puni quelques instants plus tard et les deux équipes se sont retrouvées à quatre contre quatre.

PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Connor McDavid ne peut déjouer Sergei Bobrovsky

Les Oilers ont ouvert le pointage durant cette séquence, à 11 : 17. Ekholm a orchestré une attaque à deux contre un et a opté pour un tir — le premier des Oilers dans la rencontre. Il a surpris Bobrovsky entre les jambières.

Sur la séquence suivante, Brandon Montour a atteint la barre transversale alors que Skinner était hors position.

Sam Bennett a menacé en infériorité numérique tôt en deuxième période, mais il a raté la cible après avoir reçu une remise de Kevin Stenlund.

Les Panthers ont finalement créé l’égalité 1-1 après 9 : 34 de jeu. Lundell a cédé le disque en retrait à Mikkola, qui a déjoué Skinner du côté de la mitaine.

Matthew Tkachuk est passé près de donner les devants aux Panthers quelques instants plus tard. Il s’est d’abord buté à Skinner, puis a raté la cible en faisant dévier une remise de Montour.

Les Oilers ont menacé lors d’un avantage numérique un peu plus tard dans la période médiane. Evan Bouchard et Ryan Nugent-Hopkins ont toutefois atteint les tiges métalliques et non le cordage au fond du filet adverse.

Skinner s’est ensuite signalé aux dépens de Bennett durant un avantage numérique des Panthers.

Rodrigues a donné les devants aux Panthers après 3 : 11 de jeu en troisième période. Il a profité d’une rondelle perdue en défensive et son tir haut a semblé effleurer l’attaquant des Oilers Ryan McLeod avant de déjouer Skinner.

Pendant une punition contre Draisaitl pour rudesse à l’endroit de Barkov, Rodrigues est revenu à la charge pour les Panthers. Il a habilement fait dévier une remise de Lundell derrière Skinner à 12 : 25.

McDavid a tenté de relancer les Oilers avec un peu moins de six minutes à faire, mais Bobrovsky l’a frustré lors d’une échappée.

Les Oilers ont remplacé Skinner par un attaquant supplémentaire avec plus de cinq minutes à faire. Malgré une longue séquence à six contre quatre, ils ont été incapables de réduire l’écart. Ekblad a ensuite clos le débat en tirant dans un filet désert avec 2 : 28 à écouler au cadran.