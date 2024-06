(Sunrise) Il y a de ces fières traditions au hockey, et parmi celles-là, il y a cette habitude de tenter de se faire croire que chaque match est le même.

C’est un peu ce que veulent faire les membres des Panthers de la Floride avant le début de cette finale de la Coupe Stanley, qui va s’amorcer samedi soir à Sunrise.

Il fallait voir le défenseur Brandon Montour dans le vestiaire du club samedi matin, les mains au visage, nous expliquer que son petit samedi matin avait été « comme d’habitude ». Il fallait entendre Evan Rodrigues nous dire qu’il est « excité », sans jamais donner l’impression que c’était vrai. Paul Maurice, l’entraîneur de cette bande, a parlé avec le même ton monocorde de celui qui doit préparer son club à Columbus par un petit mardi.

L’idée, évidemment, c’est de faire de ce match rien qu’un autre match, de faire de cette série rien qu’une autre série, afin d’éviter que les joueurs ne deviennent aussi nerveux qu’un paquet de saucisses à hot-dogs à la vue de Joey Chestnut.

C’est bien de commencer cette finale à la maison et devant nos fans. Mais l’instant où la rondelle sera en jeu, je ne crois pas que ce sera tant un avantage. Les deux équipes vont sortir en force. l’attaquant Evan Rodrigues

Pour bien s’assurer que ce match ne soit qu’un autre match, les Panthers ont profité de ce samedi matin à Fort Lauderdale pour tenir un entraînement léger, un peu comme n’importe quel autre entraînement le samedi depuis le début de la saison.

Rien de plus, rien de moins.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brandon Montour devant le gardien Sergei Bobrovsky

« Je pense que les gars sont prêts, a ajouté Brandon Montour. On est bien reposés, et on est prêts à reprendre le collier. »

Ce bout-là sera important, parce que quand ils sont arrivés en finale il y a un an contre Vegas, les Panthers étaient à bout de souffle, et n’ont finalement pas été capables de suivre le rythme imposé par les Golden Knights.

Alors samedi matin, tous les Panthers ont tenu à dire qu’ils sont frais comme des roses, ou en tout cas, quelque chose comme ça.

« On a tous hâte que ça commence, a répété Evan Rodrigues. Ça a été super que d’être avec cette équipe toute la saison, et évidemment, tout le monde parle toujours d’atteindre la finale, c’est le but, mais avec nous, le message était que nous allions y retourner. »

Rodrigues a ajouté que dans son équipe, « tout le monde a déjà joué de gros matchs, peut-être pas aussi gros, mais quand même », ce qui laisse croire que les Panthers ne resteront pas figés devant l’immensité du moment, et que tout ça, en gros, n’est qu’un autre match, si on a bien compris.

« C’est pour ça qu’on fait ça pendant toute la saison, a-t-il tenu à préciser. Quand la rondelle va tomber pour la première fois lors du premier match, on va faire ce qu’on a fait pendant toute la saison. »

Comme par hasard, il s’est mis à tomber des cordes quand tout ce beau monde a voulu quitter le petit centre d’entraînement dans ce coin un peu perdu de Fort Lauderdale. Un orage déclenché sans avertissement, comme on en voit très souvent en Floride, et pour des Panthers à la recherche de normalité et de routine et de tout ce qui est habituel, c’est peut-être un bon signe.