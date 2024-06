(Buffalo) En 2020, c’était Mitchell Miller. En 2021, c’était Logan Mailloux.

Il arrive de temps à autre que des espoirs du repêchage soient rattrapés par leur passé. Chaque cas est évidemment différent, ce qui déterminera si la LNH, les équipes et le public passeront l’éponge ou non. Les Coyotes, puis les Bruins, ont vite compris que les erreurs de Miller étaient indéfendables. Mailloux a quant à lui été soumis à une période de probation, et ses efforts lui ont permis de disputer un premier match dans la LNH en toute fin de saison 2023-2024.

Cette année, l’espoir dans cette situation se nomme Trevor Connelly. En février dernier, The Athletic a publié un rigoureux dossier sur cet espoir au passé entaché.

Lisez l’article (en anglais, abonnement requis)

Le principal incident : sa publication sur Snapchat, en 2022, où on voit un de ses coéquipiers devant des blocs pour enfants assemblés pour former une croix gammée. Il a reconnu sa faute pour cette publication et s’est excusé.

Mais d’autres allégations ont été soulevées par The Athletic : des insultes racistes, un cas où il aurait uriné sur les biens d’un camarade de classe et de nombreux témoignages de parents disant qu’ils ne voulaient pas que leur enfant soit coéquipier de Connelly. Ce dernier ne reconnaît toutefois pas ces allégations, et pour l’une d’elles (l’incident de l’urine), il s’agirait d’une réponse de Connelly à une initiation dont il a été victime.

Bref, le reste de l’histoire n’est pas noir sur blanc, mais la famille a menacé de poursuivre The Athletic.

C’est dans ce lourd contexte que Connelly s’est présenté à Buffalo cette semaine. L’intérêt pour cet ailier du Storm de Tri-City (USHL) est manifeste. Tous les classements d’experts le considèrent comme un espoir du 1er tour, si bien qu’il dit avoir rencontré 22 équipes.

Le Canadien fait partie de ces 22 équipes. Pour ce que ça vaut, au moment où Connelly effectuait ses tests physiques samedi (il faisait partie du groupe de 13 h 30, le dernier du jour), les représentants du CH qui y assistaient ont été aperçus en train de quitter les lieux.

Il a également rencontré les médias, comme l’ont fait la majorité des 100 espoirs sur place. La mêlée de presse était un malaise en continu. Entre des questions sur sa délicate situation s’inséraient des trucs plus frivoles sur ses idoles au hockey et ses qualités sur la glace. Et sans que l’on comprenne trop pourquoi, le directeur de la Centrale de recrutement de la LNH, Dan Marr, a assisté au point de presse et s’est même improvisé journaliste, lui demandant ce qu’il faisait pour se sortir de ses léthargies.

Le message de Connelly aux équipes qu’il a rencontrées ? « Je leur ai dit que j’ai beaucoup travaillé sur moi-même et que j’ai fait du travail dans la collectivité, du bénévolat. Je ne veux pas m’apitoyer sur le passé. Je veux aller de l’avant, être la meilleure personne que je peux être. »

On en a parlé plutôt cette semaine, mais les soupers des espoirs avec les dirigeants d’équipes font toujours jaser.

On rappelle cependant que la valeur de ces soupers est relative. C’est d’autant plus vrai que deux choix potentiels parmi le top 5, les Russes Ivan Demidov et Anton Silayev, n’étaient pas à Buffalo. De plus, des équipes peuvent très bien convier des espoirs à une deuxième entrevue sans que ce soit autour d’un riz au tempeh. C’est ce qu’avait fait le Tricolore avec Juraj Slafkovsky en 2022, par exemple.

Voici ce que nous avons pu glaner comme soupers des équipes qui parlent avant le Canadien, en excluant San José de l’exercice, puisque le choix de Macklin Celebrini semble aller de soi. La liste ne se veut pas exhaustive et est évidemment à prendre avec un grain de sel. Ou avec Mongrain de sel, diront les nostalgiques.

Chicago (2 e rang) : Artyom Levshunov

rang) : Artyom Levshunov Anaheim (3 e rang) : aucun souper révélé par les joueurs

rang) : aucun souper révélé par les joueurs Columbus (4 e rang) : Tij Iginla, Cayden Lindstrom, Beckett Sennecke

rang) : Tij Iginla, Cayden Lindstrom, Beckett Sennecke Montréal (5e rang) : Tij Iginla, Cayden Lindstrom

Notre entrevue avec Cole Hutson a eu lieu mardi en fin de journée. Le jeune frère de Lane Hutson n’avait alors pas encore rencontré le CH. Il nous avait confié s’être préparé pour la question de l’animal et prévoyait répondre à Montréal qu’il se voyait comme un terrier, clin d’œil au nom de l’équipe de Boston University, où il jouera l’automne prochain.

Or, le petit chenapan a changé d’idée entre-temps. « J’ai fait mes recherches 20 minutes avant l’entrevue et j’ai pris un narval, une baleine au museau pointu. Je l’ai choisi parce que c’est un animal rare et unique », a décrit le dynamique défenseur.

Hutson a dit avoir apprécié sa rencontre avec Montréal, notamment parce qu’il connaissait « pas mal de monde ». « On a fait comme si on ne se connaissait pas », a-t-il précisé.

C’est Martin Lapointe qui menait l’exercice, peut-être le membre de l’état-major qu’il connaît le mieux. Hutson vient en effet de la région de Chicago, où la famille Lapointe est installée depuis des années. « J’ai grandi avec Noah [un des fils de Martin]. J’ai joué avec lui ces deux dernières années. On joue ensemble depuis que j’ai environ 8 ans. On est super proches. C’est une bonne famille. »

Un autre qui était en territoire connu, c’est Teddy Stiga. On parle ici d’un attaquant attendu au 2e tour au plus tôt, membre du Programme national de développement des États-Unis, qui sera admis à Boston College l’automne prochain.

Stiga jouait pour Eagles junior de Boston en 2021-2022. Et qui était l’entraîneur-chef de cette équipe ? Kent Hughes lui-même ! C’est au cours de cette saison que Hughes a été embauché comme directeur général du Canadien.

Les jeunes savaient-ils que leur coach était en train d’accepter un des postes les plus en vue du hockey ? « Un peu. Il a eu l’emploi juste avant les championnats nationaux, donc il a été parti un certain temps, mais il est revenu pour les championnats. C’était cool. On était tous contents pour lui. »

Hughes a assisté à l’entrevue de Stiga avec le Tricolore. « C’était plaisant de le revoir, et pas vraiment gênant. C’est un bon gars, donc c’était facile. »