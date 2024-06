(Sunrise) Le nouveau tournoi de la Confrontation des 4 nations sera présenté en février, et quatre de ces matchs auront lieu à Montréal, au Centre Bell.

C’est ce qu’a confirmé Gary Bettman en marge du premier match de la finale de la Coupe Stanley, samedi soir au Amerant Bank Arena de Sunrise.

Ce nouveau tournoi – une sorte de version modifiée du tournoi de la Coupe du monde de hockey, présenté la dernière fois en 2016 –, mettra en scène quatre équipes : le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande.

La compétition, présentée du 12 au 20 février 2025, va commencer avec quatre matchs au Centre Bell, et va ensuite déménager du côté de Boston, avec les trois derniers matchs qui auront lieu au TD Garden, incluant la finale du 20 février.

« Montréal et Boston sont deux villes emblématiques, et c’était important pour nous d’être présents autant au Canada qu’aux États-Unis lors de ce tournoi, a expliqué Bill Daly, le numéro deux de la Ligue nationale de hockey. Nous avons 32 équipes, mais ce sont deux villes qui se sont démarquées. »

Le tournoi va s’amorcer à Montréal le 12 février avec un premier match, opposant le Canada à la Suède. Ensuite, la glace du Centre Bell accueillera des rencontres entre les États-Unis et la Finlande, la Finlande et la Suède, et enfin, entre les États-Unis et le Canada.

La composition des formations n’est évidemment pas connue pour le moment, mais en date du 28 juin, les quatre équipes impliquées vont devoir chacune dévoiler le nom des six premiers joueurs choisis.

« Le Centre Bell est l’un des plus grands endroits de l’histoire pour le hockey, et Montréal est une ville incroyable, a tenu à dire Marty Walsh, directeur exécutif de l’Association des joueurs de la LNH. Ça va être incroyable que de présenter des matchs là-bas, ainsi qu’au TD Garden, où on présentera deux matchs le jour de la Fête des présidents, le 17 février. »

Quant à savoir la raison d’un tel tournoi dans un tel format, qui vient pour l’instant remplacer la précédente Coupe du monde à huit équipes, Gary Bettman s’est quelque peu montré évasif, citant entre autres le nombre plus limité de joueurs issus d’autres pays.

Les joueurs russes, absents des compétitions de la Fédération internationale de hockey sur glace en raison de l’invasion russe en Ukraine, seront eux aussi absents.

« On peut seulement faire ce que l’on peut sous les présentes circonstances, et que ce soit pour ce tournoi ou pour la Coupe du monde, les gens vont avoir une opinion au sujet de ce qui aurait pu être fait de manière différente, a expliqué le commissaire de la LNH. Mais tout le temps passé sur ce projet nous a mené à croire que c’était la meilleure option en ce moment. »