(Buffalo) Michael Hage avait une certaine idée de ce qui l’attendait dans la loge du KeyBank Center où le Canadien menait ses entrevues. Après tout, le mot commence à se passer. Depuis plusieurs années déjà, Montréal demande systématiquement aux joueurs de nommer quel animal ils sont sur la glace et à l’extérieur.

Mais Hage, un Ontarien aux racines québécoises qui joue pour le Steel de Chicago, ne s’attendait pas à ceci.

« Le psychologue m’a fait une mise en situation, a raconté Hage, en entrevue à La Presse vendredi. On est à l’hôtel, on joue au Madison Square Garden le lendemain. Ton cochambreur décide de sortir à 23 h et rentre à 3 h du matin. Le lendemain, Martin St-Louis te demande si c’est vrai que ton cochambreur est rentré à 3 h. »

Hage a réfléchi.

– Je ne le dénonce pas.

– Donc tu ne veux pas te débarrasser des gars qui ne veulent pas gagner ?, a lancé une des personnes de hockey du CH dans la pièce.

– C’est mon coéquipier, je vais probablement lui parler pour le ramener dans le droit chemin. Mais s’il ne change pas, ma réponse changera peut-être.

Hage semblait plutôt fier de son coup en nous racontant l’histoire. « Je pense qu’ils ont aimé ma réponse. Si tu dis en partant que tu dénonces ton coéquipier, ils vont t’accuser d’être une taupe. »

Le Dr Dave Scott, conseiller en psychologie, est réputé depuis quelques années pour des questions du genre aux espoirs que le Tricolore interviewe au camp d’évaluation de la LNH, qui s’est tenu encore cette année à Buffalo. Les joueurs sondés ne l’ont pas nommé par son nom, mais tous ont fait état du « docteur » ou du « psychologue » dans la salle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur du recrutement amateur du Canadien, Martin Lapointe

Du reste, les membres de l’état-major du CH qui assistaient aux entrevues variaient d’un joueur à l’autre. Martin Lapointe, directeur du recrutement amateur, était systématiquement nommé comme étant présent dans la pièce. Certains ont reconnu Nick Bobrov, codirecteur du recrutement amateur. Kent Hughes et Jeff Gorton ? Tout dépend du moment de la semaine, puisqu’ils ont quitté la ville en milieu de semaine. John Sedgwick, directeur général adjoint, a aussi assisté à ces rencontres. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.

Une bataille fictive avec Xhekaj

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE Sacha Boisvert

Sacha Boisvert a lui aussi eu droit à une mise en situation fictive.

« Au début, les questions portent sur ta famille, raconte le Trifluvien, perçu comme un possible choix de 1er tour cette année. Ensuite, monsieur Lapointe m’a fait une mise en situation avec Arber Xhekaj. C’était à l’entraînement, tu as cinq batailles pour la rondelle contre lui, et tu gagnes les quatre premières. Il vient te voir et te dit : laisse-moi gagner la cinquième. »

– Je suis un compétiteur, aucune chance que je le laisse gagner, de répondre Boisvert.

– OK, le lendemain, tu as un match contre lui. Que penses-tu qu’il fait ?

– Il me demande de me battre.

– Tu dis quoi ?

– J’ai pas le choix de me battre contre lui, ça ne me dérange pas !

Boisvert, réputé pour son amour du jeu rude, a donc offert une réponse qui allait de pair avec le genre de joueur qu’il est. « Ensuite, l’autre gars dans la pièce m’intimidait, il me regardait avec un look intense pour voir si j’allais craquer. J’ai gardé ma game face.

« Ils essayaient d’être durs, d’intimider. J’ai aimé ça, c’était un challenge différent des autres équipes », a poursuivi le jeune homme.

A.J. Spellacy, un Américain membre des Spitfires de Windsor, raconte que c’est Martin Lapointe qui a principalement mené son entrevue. Mais « le psychologue », dans ses mots, s’est aussi interposé.

Il m’a demandé : tu es en avion et le pilote te demande si tu préfères qu’il réussisse son atterrissage ou qu’il fasse de son mieux. J’ai dit que s’il fait de son mieux, il va réussir l’atterrissage. C’est pour ça qu’il est le pilote ! A.J. Spellacy

Personne n’a semblé traumatisé outre mesure par l’exercice, même que plusieurs joueurs ont semblé apprécier l’expérience. Plusieurs de ces espoirs ont été interviewés par plus de 20 équipes ; Michael Hage en a rencontré 31. Dans ces circonstances, ces joueurs ne disent pas non à un brin de variété.

« Ça se démarque des autres équipes et c’était plaisant, a estimé Sam Dickinson, un des défenseurs les plus en vue de la cuvée 2024. Ils sont forts pour voir comment tu réagis à la pression et si tu vas changer ta réponse. »

Berkly Catton, un attaquant attendu dans le top 10, croit que c’est surtout « en te demandant pourquoi » que le Tricolore se distingue. « C’est facile de donner une réponse, mais pas de la justifier. Comment peut-on savoir que tu dis la vérité ? J’ai vraiment aimé cette entrevue. »

Artyom Levshunov, un Bélarussien à la personnalité très forte, a utilisé le feu contre le feu. « Après une de mes réponses, ils m’ont demandé de me justifier et j’ai dit : vous, vous en pensez quoi ? » Voilà qui peut expliquer pourquoi un des membres de l’état-major de Montréal nous l’a décrit comme étant « tout un personnage ».

Au bout du compte, ces entrevues menées par le CH ne sont qu’un élément du complexe processus d’évaluation qui mènera au repêchage dans trois semaines. Le boulot abattu par les recruteurs en cours de saison et les entrevues avec les entraîneurs des jeunes comptent évidemment pour beaucoup.

Les tests physiques auxquels se prêtaient les espoirs samedi apportent un autre élément. Lapointe, Bobrov, Billy Ryan (directeur de l’évaluation des joueurs et dépisteur amateur) et Dale Lablans (entraîneur du conditionnement physique) ont été aperçus sur les lieux.

Les jeux de l’Avalanche

Cela dit, Montréal n’avait pas le monopole des questions hors norme.

Les entrevues de l’Avalanche du Colorado ont aussi retenu l’attention. Depuis quelques années, les anciens Nordiques se distinguent en invitant les espoirs à participer à des jeux au fil de la rencontre.

Spencer Gill, par exemple, a été invité à un jeu dont le but est de tirer des mini rondelles avec un élastique. « Tu peux choisir contre qui tu joues parmi leur personnel et ils affichent un classement. J’ai choisi d’affronter le meneur. Et tu dois jouer pour une personne, donc j’ai choisi le dernier », a décrit le Néo-Brunswickois, défenseur de l’Océanic de Rimouski.

L’Avalanche a également tenté de coincer Gill, en lui demandant comment il s’y prendrait pour affronter Nathan MacKinnon et Cale Makar, mais surtout, ce qu’il dirait au vétéran Andrew Cogliano pour l’aider à s’améliorer. « J’ai juste dit que je pouvais l’aider en le poussant dans les entraînements. Il joue dans la ligue depuis 16 ans. Je ne vais pas lui donner des trucs ! Juste le pousser, c’est la meilleure réponse. »

Deux espoirs ont rapporté une question des Predators : si tu étais dans l’armée, serais-tu pilote, ambulancier ou tireur d’élite ?

Enfin, Zayne Parekh s’est fait demander quelle était sa cote de passager sur l’application Uber. Bon prince, il n’a pas voulu identifier l’équipe, mais il semble que la question émanait de l’Utah.