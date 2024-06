À son embauche par les Oilers d’Edmonton, en mai 2019, le directeur général Ken Holland a hérité de deux des meilleurs centres de la LNH, Connor McDavid et Leon Draisaitl, mais aussi d’un club cruellement faible à toutes les autres positions et 25e au classement général.

Il y avait des sceptiques, puisque Holland avait été incapable de prévenir la chute des Red Wings de Detroit après la retraite du légendaire défenseur Nicklas Lidstrom, mais, malgré quelques incidents de parcours, ce gestionnaire de 68 ans a accompli du boulot formidable et enfin permis aux Oilers de prendre leur envol jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Sans saigner son organisation ni trop compromettre son avenir, Holland a su regarnir les Oilers à presque toutes les positions.

Formation des Oilers à l’arrivée de Holland Attaquants Draisaitl-McDavid-Kassian

Lucic-Nugent-Hopkins-Chiasson

Puljujarvi-Gagner-Reider

Khaira-Brodziak-Caggiula Défenseurs Klefbom-Larsson

Nurse-Russell

Sekera-Benning Gardiens Koskinen

Talbot

Premier constat étonnant : quatorze des vingt joueurs de cette formation concoctée par Peter Chiarelli, le prédécesseur de Holland, ne jouaient plus dans la LNH cette saison ou avaient disputé moins de 30 matchs.

Formation actuelle des Oilers Attaquants Nugent-Hopkins-McDavid-Hyman

Holloway-Draisaitl-Kane

Janmark-Henrique-Brown

McLeod-Ryan-Perry Défenseurs Ekholm-Bouchard

Nurse-Kulak

Broberg-Ceci Gardiens Skinner

Pickard

Holland a ajouté trois ailiers importants au sein des deux premiers trios. Le contrat de 38,5 millions sur sept ans (moyenne de 5,5 millions) offert à l’ailier des Maple Leafs de Toronto Zach Hyman sur le marché des joueurs autonomes paraissait un brin excessif en 2021. Hyman venait de connaître une modeste saison de 33 points, dont 15 buts, en 43 matchs à Toronto. Il vient d’en marquer 54 cette saison, à 31 ans, et en compte 14 en 18 rencontres éliminatoires.

Le DG des Oilers a pris le risque d’offrir un contrat à Evander Kane malgré ses frasques à San Jose. Ce colosse de 6 pieds 2 pouces et 218 livres, âgé de 32 ans et repêché quatrième au total en 2009, ne produit pas comme Hyman, mais il a néanmoins marqué 24 buts cet hiver et permet à Leon Draisaitl de compter sur un ailier de qualité au sein du deuxième trio.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES SSOCIATED PRESS Evander Kane

Le premier choix de 2020, Dylan Holloway, un autre colosse à 6 pieds 1 pouce et 206 livres, n’a pas connu un développement linéaire, il a passé la moitié de la saison dans la Ligue américaine et sa production demeure modeste, mais il compense par son échec-avant efficace et complète bien ce trio avec Kane et Draisaitl.

Adam Henrique vaut son pesant d’or au sein du troisième trio. Holland a payé un choix de fin de premier tour pour obtenir ce joueur de location, 42 points en 60 matchs à Anaheim au moment de son acquisition. Les Ducks repêcheront au 31e ou 32e rang avec ce choix. Janmark coûte un million par saison et signe ses contrats une année à la fois.

En défense, l’acquisition de Mattias Ekholm à la date limite des transactions en 2023 est essentielle. Holland a sacrifié le 24e choix au total et un espoir de catégorie B, mais Ekholm, 34 ans, a apporté beaucoup de stabilité au sein de la première paire, en compagnie d’Evan Bouchard, le premier choix, dixième au total, en 2018. Ekholm, 6 pieds 4 pouces et 215 livres, était sous contrat pour encore trois saisons au moment de l’échange. Il lui reste encore une année de contrat à 6,25 millions.

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Stuart Skinner et Mattias Ekholm

Holland n’est pas parfait non plus, qui l’est ? Il a accordé un contrat insensé au défenseur Darnell Nurse en 2021. Nurse touche 9,2 millions par saison et il lui reste encore six ans de contrat. Son rendement a dégringolé depuis la signature de ce contrat de huit ans. Son jeu s’est amélioré, heureusement, dans les derniers matchs.

Stuart Skinner est devenu le gardien numéro un de l’équipe un peu par défaut. Mais la confiance à son endroit n’y était pas, du moins pas encore, en 2022, puisque Holland a offert un contrat de 25 millions pour cinq ans à Jack Campbell. Celui-ci a passé l’hiver dans la Ligue américaine.

Mais qui se soucie de ces deux contrats aujourd’hui ? Reste à voir l’avenir de Ken Holland après cette finale, puisque son contrat vient à échéance…

Peter Laviolette prend le blâme pour Kakko

Kaapo Kakko venait de connaître une saison de 40 points, sa meilleure en carrière à 22 ans, sous Gerard Gallant. Le successeur de Gallant, Peter Laviolette, lui a offert une place au sein du premier trio en début de saison avec Mika Zibanejad et Chris Kreider. Les choses n’ont pas fonctionné. Ce deuxième choix au total en 2019 a obtenu seulement 19 points en 61 matchs et a même dû céder sa place dans la formation à un moment crucial en séries.

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Kaapo Kakko

Et pourtant, Laviolette prend une partie du blâme pour la saison difficile de son poulain. « Je n’ai pas réussi à le relancer, a-t-il confié dans ce texte de Vincent Mercogliano. C’est un bon joueur et on espérait le voir progresser. On veut le faire avec tous nos joueurs, mais ça n’arrive pas dans tous les cas. Je dois trouver une meilleure solution. »

Les Rangers pourront le céder au rabais à une autre formation ou encore espérer le voir débloquer la saison prochaine. Mais à 23 ans, 24 en février 2025, il commence déjà à se faire tard.