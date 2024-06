(Buffalo) Des espoirs de premier plan repêchés après un an dans la NCAA, ça arrive. Mais de la façon dont Macklin Celebrini s’y est pris, ça arrive moins souvent.

À moins d’un cataclysme, Celebrini deviendra le 28 juin prochain le premier de classe de ce repêchage 2024. S’il n’est pas attendu comme un talent aussi exceptionnel que son prédécesseur, Connor Bedard, son parcours, lui, n’est pas moins exceptionnel.

Sa particularité ? Il a joué dans la NCAA à 17 ans. On s’explique.

Le 1er choix en 2021, Owen Power, de même que Jack Eichel (2e rang, 2015), Matty Beniers (2e rang, 2021) et Adam Fantilli (3e choix l’an passé), ont tous joué dans les rangs universitaires la saison précédant leur repêchage.

Mais ces joueurs ont tous en commun d’être nés après le 15 septembre, soit la date qui détermine l’admissibilité au repêchage. Ils sont ce qu’on appelle communément des « late », soit des joueurs qui sont repêchés à 18 ans, à quelques mois de leurs 19 ans. Ce qui signifie qu’ils avaient 18 ans lors de leur première saison au collège.

Celebrini, lui, est né le 13 juin. C’est donc dire qu’il a disputé l’ensemble de sa saison universitaire à 17 ans, ce qui est rare. Le site Quant Hockey ne répertorie que 24 joueurs de 17 ans dans la NCAA au fil des ans, une liste qui comporte notamment Jonathan Toews, Zach Werenski et l’ancien espoir du CH Ryan Poehling.

Celebrini est de loin le plus productif de cette liste. Il a terminé la saison en tant que 3e marqueur de la NCAA avec 64 points (32 buts, 32 passes) en 38 matchs, avec Boston University. Or, on rappelle que l’âge moyen des équipes de Division I de la NCAA cette saison variait entre 20 ans 9 mois et 23 ans 2 mois*.

Sa décision de tenter sa chance à l’université à 17 ans « était principalement basée sur le hockey, a-t-il expliqué dans un point de presse réservé à cinq des meilleurs espoirs, vendredi. Je sentais que le niveau de jeu allait m’aider à m’améliorer. »

Au niveau scolaire, cependant, il a dû faire, dans les mots d’André Ruel, de l’agence CAA, qui représente Celebrini, « deux années en une » afin de pouvoir être admis. « Pendant que je jouais pour le Steel de Chicago [en 2022-2023], j’ai dû suivre plein de cours de 11e et 12e années afin d’obtenir tous mes crédits. Mais du reste, ce n’était pas tant de travail », a expliqué l’ado.

Côté hockey, c’est Michael Hage, un espoir du repêchage 2024 qui a joué avec lui à Chicago, qui a le mieux expliqué la situation. « Avec ce qu’il a fait à sa première année, il n’avait rien à gagner à revenir dans la USHL avec le Steel », nous a expliqué Hage.

À 16 ans, Celebrini avait en effet terminé au 1er rang du circuit junior américain pour les buts (46) et les points (86), et ce, en 50 matchs.

Un futur Shark

Avec de tels exploits, le Vancouvérois s’est imposé comme le choix consensuel au 1er rang de la cuvée 2024.

Or, il a habilement évité le piège de se présenter comme un futur membre des Sharks, et ce, malgré des questions fortement orientées en ce sens. « Au bout du compte, on ne sait jamais ce qui va se passer », a-t-il souligné.

Il a certes concédé avoir cassé la croûte avec Mike Grier, directeur général des Sharks, mais sans plus.

La question la plus piégée était celle d’un collègue lui demandant s’il était soulagé de compter Will Smith parmi ses coéquipiers. C’est que Smith, un espoir des Sharks, portait les couleurs de Boston College la saison dernière, un des grands rivaux de Boston University. Ce même Smith a confirmé, fin mai, qu’il quittait les bancs d’école et signait un contrat avec les Sharks.

« Ce n’est pas plaisant de l’affronter, a convenu Celebrini. C’est un joueur spécial, super talentueux. Chaque fois qu’on l’affrontait, il nous faisait mal. » Bref, pas une ligne sur la perspective d’être son coéquipier.

Mais à moins d’une blessure, il y a fort à parier que Smith et Celebrini vivront leur baptême de la LNH dans l’ancien uniforme de Pat Falloon quelque part en octobre prochain.

* Source : College Hockey News