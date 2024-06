Rondelle libre Les Devils peuvent sacrifier leur premier choix

Les Devils du New Jersey sont donc disposés à échanger leur premier choix, dixième au total, pour obtenir du renfort à plus court terme et progresser au classement. Les Sénateurs d’Ottawa ont usé de la même stratégie en 2022 en cédant leur septième choix au total pour obtenir un marqueur établi, Alex DeBrincat, 24 ans. Pourquoi s’agirait-il d’un bon plan pour le New Jersey alors qu’il a constitué un échec pour les Sénateurs ?