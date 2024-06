Et si on vous donnait la chance de mettre la main sur le prochain Mikko Rantanen, Evan Bouchard ou Pavel Mintyukov, la jeune sensation des Ducks d’Anaheim ? Direz-vous oui ? Mais attention. Cette offre comporte un risque. Vous pouvez aussi aboutir avec un Tyler Boucher, un Nick Ritchie ou un Valeri Podkolzin…

Les six joueurs nommés ci-haut ont été repêchés au dixième rang entre 2013 et 2022. Les Devils du New Jersey sont prêts à renoncer à obtenir l’occasion de mettre la main sur un ailier numéro un ou un défenseur numéro un ou de faire chou blanc pour obtenir une valeur sûre, mieux établie, afin de progresser au classement.

On peut comprendre les Devils, vu la composition de leur noyau, déjà solide, comme établi dans ces pages mercredi, de renoncer à ce jeu de poker, somme toute alléchant.

Mais on comprendrait aussi un club moins avancé dans sa croissance collective de tenter le coup. En tenant compte des dix choix ci-bas, vous avez une chance sur deux de mettre la main sur un défenseur de première paire ou un attaquant de premier trio, limite deuxième, mais une chance sur quatre de vous retrouver les mains vides.

Dixième choix au total 2022 : Pavel Mintyukov, défenseur, Anaheim

2021 : Tyler Boucher, attaquant, Ottawa

2020 : Cole Perfetti, attaquant, Winnipeg

2019 : Valeri Podkolzin, attaquant, Vancouver

2018 : Evan Bouchard, défenseur, Edmonton

2017 : Owen Tippett, attaquant, Floride

2016 : Tyson Jost, attaquant, Colorado

2015 : Mikko Rantanen, attaquant, Colorado

2014 : Nick Ritchie, attaquant, Anaheim

2013 : Valeri Nichushkin, attaquant, Dallas

Il y a évidemment encore de solides joueurs disponibles après le dixième rang, mais nous avons préféré nous limiter à ce rang pour nous rapprocher le plus possible de la réalité.

Un club encore en phase de réinitialisation jouerait avec le feu en offrant un joueur de 25 ans ou moins déjà établi au sein de l’un de ses deux premiers trios ou d’un top quatre offensif et sous contrat à long terme pour le dixième choix.

L’échange entre les Coyotes de l’Arizona et les Canucks de Vancouver en juillet 2021 pourrait nous permettre d’établir des rapprochements entre la situation des Devils et celle d’un éventuel partenaire de transaction.

Les Coyotes ont obtenu le premier choix des Canucks, neuvième au total, pour le défenseur de 30 ans Oliver Ekman-Larsson et l’attaquant Conor Garland. Vancouver avait aussi largué quelques vilains contrats en Arizona pour se donner de la flexibilité salariale.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Conor Garland

Ekman-Larsson montrait de grandes promesses dans la mi-vingtaine. Il avait même obtenu une saison de 55 points à 24 ans, et un temps d’utilisation frôlant les 25 minutes par rencontre, mais il montrait des signes de ralentissement au moment de la transaction.

L’échange a été très favorable aux Coyotes. Ils ont repêché Dylan Guenther au neuvième rang. Cet ailier de 6 pieds 2 pouces et 175 livres a connu une solide saison en Arizona, à seulement 20 ans, avec 35 points en 45 matchs seulement, un rythme de 64 points sur une saison complète.

Ekman-Larsson a connu deux saisons difficiles à Vancouver avant de voir son contrat racheté. Les Panthers l’ont recueilli pour un salaire modeste et le Suédois leur rend de précieux services au sein d’une troisième paire.

En 2013, ces mêmes Devils du New Jersey se cherchaient un gardien, comme aujourd’hui. Ils ont cédé leur neuvième choix au total aux Canucks de Vancouver pour obtenir Corey Schneider, 26 ans. Celui-ci a donné cinq grosses saisons aux Devils, avant de voir sa carrière dérailler en raison des blessures.

Les Canucks ont repêché leur éventuel capitaine Bo Horvat au neuvième rang. Horvat a disputé neuf saisons à Vancouver, a constitué un pilier là-bas, avant d’être échangé aux Islanders à l’aube de son autonomie, en 2022. Cette transaction a été profitable aux deux clubs.

Un an plus tôt, en 2012, Jordan Staal a été échangé des Penguins aux Hurricanes pour le jeune centre Brandon Sutter et le huitième choix au total. Staal se sentait coincé au centre du troisième trio derrière Sidney Crosby et Evgeni Malkin et menaçait de profiter de son autonomie complète un an plus tard.

La transaction aurait été profitable aux Penguins s’ils avaient misé sur le bon cheval. Ils ont repêché Derrick Pouliot devant Jacob Trouba et Filip Forsberg. Voilà les risques associés à des choix dans ces eaux-là : le coup de circuit ou d’épée dans l’eau. Staal est toujours en Caroline douze ans plus tard.

Voyons si les Devils utiliseront leur choix pour obtenir un gardien ou un joueur d’avant… s’ils reçoivent une offre à leur goût, évidemment.

La citation du jour

Au moment de le repêcher, nous nous attendions à ce qu’il honore son contrat avec le SKA. Alors on écoute. On lit plusieurs de vos articles pour suivre la situation. Nous n’avons rien de nouveau. Nous l’accueillerons à bras ouverts. Tant mieux s’il arrive plus tôt. Mais on ne sait pas. On suit la situation de proche. Le président des Flyers de Philadelphie, Keith Jones, à propos de l’espoir Matvei Michkov.

Clairement, il n’y a pas de communications entre les Flyers et leur premier choix, septième au total en 2023. Des rumeurs envoyaient Michkov en Amérique du Nord dès septembre. Depuis, silence radio.