Les Oilers d’Edmonton et les Panthers de la Floride ont longtemps été considérés comme des modèles de reconstruction à éviter.

Les Panthers ont participé aux séries éliminatoires seulement une fois en huit saisons entre 2013 et 2020 (défaite au premier tour), même s’ils ont repêché quatre fois parmi les trois premiers entre 2010 et 2013. Les Oilers n’ont pas été meilleurs au cours de cette même période : une seule participation aux séries, malgré cinq choix au repêchage dans le top 3 entre 2010 et 2015. Au bout du compte, une seule participation aux séries en 14 ans pour Edmonton entre sa présence en finale en 2006 et 2020, seulement deux pour la Floride entre 2001 et 2020…

Les voici tous deux en finale, après avoir trouvé de bons gestionnaires. Deux clubs semblables en matière de modèle de reconstruction, mais également aux antipodes. Les Panthers profitent du soleil toute l’année, d’un taux d’imposition favorable et ils tentent de garder la Coupe Stanley dans un nouveau marché dont le commissaire Gary Bettman est friand ; les joueurs des Oilers mettent leurs bottes d’hiver pour se rendre à l’aréna, résistent tant bien que mal à l’envahisseur américain après des décennies de gloire au XXe siècle et tentent de ramener l’emblématique trophée au Canada après une disette de 31 ans.

Le joueur de centre le plus complet de la LNH, Aleksander Barkov, deuxième choix en 2014, affronte le meilleur joueur de centre offensif de la ligue, Connor McDavid. Les deux sont épaulés par une supervedette offensive : Matthew Tkachuk en Floride, Leon Draisaitl à Edmonton. L’échec avant dévastateur des Panthers contre la vitesse des Oilers.