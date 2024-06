Avec autant de profondeur, dont Jack Hughes (photo) et Nico Hischier au centre, les Devils peuvent se permettre de sacrifier leur premier choix pour du renfort à plus court terme.

Les Devils du New Jersey sont donc disposés à échanger leur premier choix, dixième au total, pour obtenir du renfort à plus court terme et progresser au classement. Les Sénateurs d’Ottawa ont usé de la même stratégie en 2022 en cédant leur septième choix au total pour obtenir un marqueur établi, Alex DeBrincat, 24 ans. Pourquoi s’agirait-il d’un bon plan pour le New Jersey alors qu’il a constitué un échec pour les Sénateurs ?

En analysant les forces en présence des deux formations, celle des Devils à l’heure actuelle et des Sénateurs d’il y a deux ans, force est d’admettre que le New Jersey est en meilleure position pour se permettre un tel coup d’éclat. Leur reconstruction est plus achevée et repose sur des bases solides.

Les Devils comptent deux premiers centres établis et performants. Jack Hughes, premier choix au total en 2019, était en voie de réussir une autre saison de 99 points ou plus, n’eut été d’une blessure. Il en a obtenu 74 en seulement 62 matchs. Il vient d’avoir 23 ans et en sera déjà à sa sixième saison dans la LNH.

Nico Hischier, premier choix au total lui aussi, en 2017, est moins explosif offensivement, mais d’une rare efficacité en défense. Il produit à un rythme de près d’un point par match, il a 25 ans et compte déjà sept ans d’expérience avec les Devils.

Au moment de l’acquisition de DeBrincat, le premier centre des Sénateurs, Tim Stützle, avait 20 ans. Il venait de connaître une bonne deuxième saison dans la Ligue nationale avec 58 points. Josh Norris était âgé de 23 ans et avait obtenu 55 points en 66 matchs à sa deuxième saison complète.

Les Devils enverront donc sur la glace la saison prochaine des centres de sixième (Hughes) et huitième année (Hischier). Stützle et Norris avaient tous deux seulement deux saisons dans le corps. Des blessures à l’épaule allaient saboter la saison de Norris.

En obtenant Alex DeBrincat et en offrant un contrat lucratif à Claude Giroux, le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, a voulu donner des munitions à Stützle et Norris. Il y avait bien Brady Tkachuk, à l’aube de ses 23 ans, 67 points, dont 30 buts, et Drake Batherson, 24 ans, 44 points en 46 matchs, mais c’était plutôt mince après eux.

Le New Jersey n’a pas besoin de son premier choix pour se renflouer aux ailes à long terme. La cour est pleine. Jesper Bratt, 25 ans, vient d’amasser 83 points. Timo Meier, 27 ans, a enfin connu une saison à la hauteur des attentes avec 52 points, dont 28 buts, en seulement 69 matchs. Dawson Mercer, 22 ans, a vu sa production chuter à 20 buts et 33 points, après son année de 56 points il y a deux ans, mais il demeure un jeune ailier prometteur. On verra si Sheldon Keefe pourra relancer Alexander Holtz, 22 ans, septième choix au total en 2020, 16 buts l’an dernier.

Il y a également beaucoup plus de profondeur en défense au New Jersey. Il y avait bien le numéro un à Ottawa, Thomas Chabot, redoutable offensivement, quoique souvent blessé dans les années précédentes, et son fiable partenaire Artem Zub. Le cinquième choix au total en 2020, Jake Sanderson, 20 ans, promettait, mais il n’avait encore aucun match d’expérience dans la LNH. On espérait une grande saison d’Erik Brannstrom, décevant depuis son acquisition des Golden Knights pour Mark Stone, et d’un bon support des défenseurs de soutien Travis Hamonic et Nikita Zaitsev.

Au New Jersey, à 27 ans, le défenseur droitier John Marino est reconnu comme l’un des bons arrières défensifs de la LNH, malgré une saison moins accomplie l’an dernier. Dougie Hamilton, 30 ans, a été blessé une majeure partie de la saison. Son absence a fait mal. On compte sur son retour en santé l’an prochain. Il avait amassé 74 points, dont 22 buts, en 2022-2023.

À sa première saison complète dans la LNH, à seulement 20 ans, le défenseur gaucher Luke Hughes, quatrième choix au total en 2021, a amassé 47 points. Il a été parmi les finalistes au titre de recrue de l’année. Deuxième choix au total en 2022, le défenseur droitier Simon Nemec a disputé 60 matchs dans la Ligue nationale l’an dernier à 19 ans, après une saison complète dans la Ligue américaine l’hiver précédent. Il jouait généralement entre 16 et 25 minutes en fin de saison. Jonas Siegenthaler et Kevin Bahl sont de bons spécialistes défensifs de soutien.

Les Sénateurs comptaient sur Cam Talbot et Anton Forsberg en 2022-2023. Les Devils ont Jake Allen et se cherchent un numéro un. Le premier choix servira peut-être à en dénicher un.

Non seulement les effectifs des Devils sont nettement plus complets en ce moment que ceux des Sénateurs en 2022 alors qu’ils cherchaient à prendre leur envol, mais le noyau du New Jersey a montré son potentiel il y a deux ans avec une saison de 112 points et une victoire en premier tour éliminatoire.

Les Sénateurs venaient de terminer au 26e rang au classement général lors de l’acquisition de DeBrincat, avaient terminé 30e ou pire trois années de suite entre 2018 et 2020, avant une 23e place lors de la saison écourtée en 2020-2021 en vertu d’une fiche de 23-28-5. En bref, on a voulu courir avant d’apprendre à marcher à Ottawa.

Trevor Zegras et John Gibson resteront-ils à Anaheim ?

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Trevor Zegras

Les Ducks d’Anaheim ne cherchent pas activement à échanger leur gardien John Gibson et le jeune attaquant Trevor Zegras, mais n’hésiteraient pas à procéder avec une offre intéressante, avance l’informateur Pierre Lebrun.

« J’aimerais ajouter quelques joueurs d’expérience, un défenseur pour le top 4 et un attaquant pour l’un de nos deux premiers trios », a déclaré le DG Pat Verbeek à notre confrère.

Le Canadien se serait enquis de la disponibilité de Zegras, affirme Lebrun, mais ne se déshabillera pas pour l’acquérir.