Il fut une époque où une parade de la Coupe Stanley dans un centre-ville canadien ne constituait pas une rareté.

Entre 1984 et 1993, des équipes canadiennes ont remporté la Coupe Stanley huit fois. Seuls intrus, les Penguins de Pittsburgh, champion en 1991 et 1992. Les Oilers d’Edmonton l’ont emporté quatre fois, le Canadien de Montréal deux et les Flames de Calgary une fois.

La Ligue nationale de hockey s’est américanisée depuis, des marchés se sont établis aux quatre coins des États-Unis, notre dollar s’est affaibli et de nombreuses stars ont choisi pour nouvelle destination des villes où l’on pouvait se rendre à l’amphithéâtre en sandales et non pas emmitouflé.

En bref, les Oilers d’Edmonton tenteront ces prochaines semaines de devenir le premier club situé au Canada à remporter la Coupe Stanley depuis le CH en 1993… il y a 31 ans !

On ne jettera évidemment pas le blâme uniquement sur Gary Bettman, la faiblesse de notre devise et les impôts. Les Maple Leafs, le Canadien, les Sénateurs, les Canucks et les Flames ont tous, à un moment où à un autre de leur histoire récente, été dirigés par des incompétents, loupé une reconstruction ou échangé de façon inopportune des joueurs encore en pleine gloire. Les Jets de Winnipeg sont revenus au pays en 2011.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le Canadien était le dernier club canadien à avoir atteint la finale, en 2021, et il est le dernier à avoir gagné la Coupe Stanley, en 1993.

Six clubs canadiens ont néanmoins atteint la finale de la Coupe Stanley depuis la victoire de Montréal en 1993. Et quatre fois sur six, le précieux trophée a été remporté en sept rencontres.

Canucks de Vancouver (1994)

Vancouver a atteint la finale malgré une modeste 14e place au classement général, à l’époque où la LNH comptait 26 clubs. Les Canucks comptaient sur une grande vedette, Pavel Bure, 60 buts en saison régulière, mais aucun autre joueur n’a dépassé les 70 points cette saison-là. La défense, menée par Jyrki Lumme, Jiri Slegr et Dave Babych, était honnête, et le gardien Kirk McLean a choisi le bon moment pour réaliser ses prouesses.

Les Rangers de New York, menés par le rugueux Mike Keenan, tentaient de remporter leur première Coupe Stanley depuis 1940 et présentaient une collection de vedettes, empruntées aux Oilers d’Edmonton de la belle époque : Mark Messier, Glen Anderson, Kevin Lowe, Adam Graves, Esa Tikkanen et Craig MacTavish. Tenaces, les Canucks ont néanmoins provoqué la présentation d’un septième match après avoir tiré de l’arrière trois matchs à un contre la meilleure équipe en saison régulière. New York a remporté le match ultime 3-2 dans un Madison Square Gardien en ébullition.

Flames de Calgary (2004)

Comme c’était le cas dix ans plus tôt, le club canadien représentait l’invité surprise en finale. Le Lightning de Tampa Bay, mené par Martin St-Louis, Brad Richards, Vincent Lecavalier et Dan Boyle, a terminé au deuxième rang du classement général, les Flames de Calgary sixième dans l’Ouest, treizième au classement général. Il s’agit en outre d’une première participation aux séries éliminatoires en sept ans pour Calgary…

Les Flames, timides offensivement en saison régulière, sont menés à bout de bras par leur capitaine Jarome Iginla. Celui-ci a amassé 73 points, dont 41 buts, mais aucun autre n’a obtenu plus de 18 buts ou 47 points. Calgary compte néanmoins sur l’un des meilleurs gardiens de la LNH, le Finlandais Miikka Kiprusoff. Calgary et son système défensif étanche limite Tampa à onze buts en sept rencontres. Le Lightning devient néanmoins le premier club établi en Floride à remporter la Coupe.

Oilers d’Edmonton (2006)

Décidément, les clubs canadiens n’entrent jamais en finale par la grande porte. Les Oilers sont dans un certain creux de vague dans les premières années du 21e siècle, après les heures de gloire de Gretzky et compagnie. Ils sont menés par des attaquants modestes, Ales Hemsky, Shawn Horcoff, Jarrett Stoll et leur vaillant capitaine Ryan Smyth. Ils ont néanmoins un pilier en défense, Chris Pronger, non seulement immensément doué, mais intimidant. Personne cependant n’aurait pu leur prédire une place en finale, surtout après une saison de 95 points. Parmi les clubs qualifiés, seul Tampa a fait pire.

Les Hurricanes de la Caroline, eux, ont terminé au quatrième rang du classement général avec 112 points. Les Hurricanes sont trop forts en apparence avec leurs attaquants de premier plan, Eric Staal, Rod Brind’Amour, Cory Stillman, Justin Williams, Doug Weight et compagnie, et aussi un surprenant jeune gardien, Cam Ward, mais des héros improbables se dressent en séries pour les Oilers, dont Fernando Pisani, et la Caroline a besoin de sept matchs pour l’emporter.

Sénateurs d’Ottawa (2007)

Les Sénateurs ont perdu Marian Hossa et Zdeno Chara en cours de route, mais poursuivent leur ascension avec Dany Heatley, Jason Spezza, Wade Redden et le leader incontesté Daniel Alfredsson. Les Mighty Ducks d’Anaheim sont considérés comme de sérieux prétendants à la Coupe Stanley à l’aube de la saison avec leur Big Three défensif constitué de Scott Niedermayer, Chris Pronger et François Beauchemin, d’un gardien au sommet de son art, Jean-Sébastien Giguère, et Teemu Selanne à l’attaque appuyé par deux jeunots, Ryan Getzlaf et Corey Perry. Les quatre premières rencontres sont serrées, mais les Ducks gagnent la Coupe en cinq matchs, dont le dernier par la marque de 6-2.

Canucks de Vancouver (2011)

Vancouver est à son apogée. Les Canucks connaissent la meilleure saison de leur histoire avec une fiche de 54-19-9 et 117 points. Daniel et Henrik Sedin ont obtenu 104 et 94 points respectivement. Ryan Kesler demeure le grand leader. Ils ont de la profondeur en défense avec les Ehrhoff, Edler, Hamhuis, Bieksa et Salo. Roberto Luongo est au sommet de son art.

Les Bruins de Claude Julien n’ont pas dominé comme les Canucks, et ils ne sont pas explosifs offensivement, Milan Lucic est d’ailleurs le meilleur compteur du club avec 62 points, sur un pied d’égalité avec David Krejci, mais ils comptent le géant Zdeno Chara en défense et un gardien surprenant, Tim Thomas.

Boston tire de l’arrière deux matchs à zéro quand l’équipe explose dans la troisième rencontre et l’emporte 8-1. Les Bruins gagnent finalement en sept rencontres, 21-4 au total des buts dans les cinq dernières parties. Maxim Lapierre obtiendra autant de points que les jumeaux Sedin réunis dans ces cinq matchs.

Canadien de Montréal (2021)

Drôle de saison en pleine pandémie, dans des séries éliminatoires sans spectateurs ou presque. Le Canadien, contre toute attente, atteint la finale après avoir raté les séries lors de deux des trois saisons précédentes. Il les aurait vraisemblablement ratées trois années de suite si on n’avait pas remodelé la formule en 2020 en raison de la saison écourtée.

Les fans du CH ne le savaient pas encore, mais les deux principales vedettes de l’équipe, Carey Price et Shea Weber, en étaient à leurs derniers milles. Pour leur donner une ultime chance de remporter une Coupe Stanley, le DG Marc Bergevin a greffé à cette équipe des joueurs d’expérience : Corey Perry, Eric Staal, John Merrill et Erik Gustafsson. Il y avait un beau mélange de jeunesse et de savoir avec la présence également de Nick Suzuki, Cole Caufield et même Jesperi Kotkaniemi, mis à contribution avec cinq buts opportuns.

Mais après avoir éliminé des équipes de premier plan, Toronto, Winnipeg et Vegas, Montréal n’avait plus d’essence dans le réservoir contre le Lightning de Tampa Bay, en quête d’une deuxième Coupe Stanley consécutive. Montréal n’a jamais été dans le coup et s’est incliné en cinq matchs.

Les Devils prêts à échanger leur 10e choix au total

PHOTO NOAH K. MURRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tom Fitzgerald

Après une saison décevante, le New Jersey veut s’améliorer. Ainsi le DG Tom Fitzgerald se dit prêt à échanger son 10e choix au total pour du renfort à court terme. « Il n’y a rien de concret pour l’instant, mais plus je parle aux équipes, plus je suis ouvert à céder ce choix, mais le retour doit être important », a-t-il déclaré à NHL.com mardi.

« On veut du renfort à l’attaque, en défense, et on se cherche un gardien. Est-ce que le choix numéro dix peut nous permettre d’obtenir le joueur convoité ? »