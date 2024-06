« L’avenir du hockey féminin brille plus que jamais », a écrit la joueuse dans son annonce.

La joueuse de hockey Mélodie Daoust prend sa retraite, après une carrière triomphale qui lui aura valu de nombreux honneurs, dont trois médailles olympiques.

L’attaquante de 32 ans en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux mardi.

« Bien que je suis émue de dire au revoir à la “Game” que j’aime tant, pratiquer ce merveilleux sport a vraiment été l’un des plus beaux voyages de ma vie », a-t-elle écrit dans sa publication.

Mélodie Daoust aura disputé son dernier match au sein de l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), en mai dernier. La mère monoparentale d’un garçon avait signé un contrat de réserviste avec l’équipe montréalaise, qui lui a permis de jouer un total de six parties et de récolter cinq points et deux buts.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mélodie Daoust a joué six matchs avec l’équipe montréalaise dans la LPHF

Dans sa publication, la joueuse s’est réjouie de la création d’une ligue de hockey féminine au Canada, qui annonce à ses yeux le début d’une nouvelle ère. « L’avenir du hockey féminin brille plus que jamais », a-t-elle écrit.

Une carrière brillante

Mélodie Daoust a participé à trois Jeux olympiques, dont elle est sortie victorieuse avec deux médailles d’or et une médaille d’argent. La joueuse originaire de Salaberry-de-Valleyfield a également raflé l’or aux Championnats du monde de 2021, où elle a marqué douze points en huit matchs, ainsi qu’une médaille de bronze en 2019.

L’attaquante a récolté des honneurs tout le long de son parcours. À ses débuts, elle a porté les couleurs des Martlets de l’Université McGill, malgré de nombreuses propositions d’universités américaines. Elle s’est par ailleurs hissée dans l’équipe d’étoiles du circuit universitaire canadien au terme de la saison 2012-2013.

Depuis 2022, elle est à la tête du programme féminin du Collège Bourget aux côtés de sa conjointe Hanna Bunton, également joueuse de hockey professionnelle. Une occasion pour la médaillée olympique de passer le flambeau à la prochaine génération de joueuses. « Je suis impatiente de redonner au sport que j’aime et d’inspirer les jeunes athlètes à poursuivre leur rêve qui est maintenant à portée de main : jouer au hockey féminin », a écrit la joueuse.