Le dossier a traîné un brin, mais a fini par se régler : Jean-François Houle sera de retour à la barre du Rocket de Laval la saison prochaine.

Le club-école du Canadien a en effet annoncé s’être entendu avec Houle sur les termes d’un nouveau contrat de plusieurs saisons.

« Jean-François Houle a fait un excellent travail à titre d’entraîneur-chef du Rocket de Laval depuis son embauche en 2021, a reconnu le directeur général du Rocket John Sedgwick. Son équipe et lui ont démontré leur capacité à concilier les performances de l’équipe et le développement des joueurs, établissant à la fois un environnement compétitif et idéal pour la croissance de nos espoirs.

« Son souci du détail et son dévouement à son métier, combinés à plus de 20 années d’expérience en tant qu’entraîneur dans quatre ligues différentes, font de Houle la personne idéale pour le Rocket de Laval et le Canadien de Montréal. Évoluer dans la Ligue américaine représente une étape cruciale dans le développement de nombreux futurs joueurs de la LNH, et nous sommes convaincus que Jean-François est la bonne personne pour continuer de superviser ce processus. »

L’entraîneur adjoint Martin Laperrière, l’entraîneur des gardiens de but Marco Marciano et l’entraîneur vidéo Charles Juneau ont également accepté des prolongations de contrat de plusieurs années.

Houle, 49 ans, amorcera donc une quatrième saison derrière le banc du Rocket. Il a mené le club en demi-finale de la Coupe Calder en 2022, au tour de qualification l’an dernier. Cette saison, la filiale du Tricolore a terminé au dernier rang de sa division et a raté le détail par six points.

Les résultats collectifs ont été quelconques depuis deux ans, mais le club-école a fourni ces dernières années nettement plus de joueurs que les régimes précédents. Rafaël Harvey-Pinard, Joshua Roy, Jayden Struble et le gardien Cayden Primeau ont tous passé du temps à Laval avant de s’établir à Montréal, bien que la permanence de Roy devra être validée l’automne prochain, lui qui n’a disputé que 23 matchs avec le CH.

Le dossier de l’avenir de Houle à Laval s’était invité dans l’actualité en fin de saison. Le pilote avait été engagé à l’été 2021 pour succéder à Joël Bouchard, dans ce qui avait été une des dernières embauches de Marc Bergevin. Son contrat de trois ans expirait donc ce printemps.

Questionné dans les dernières semaines du calendrier, Houle avait rappelé que « si ce n’est pas ici avec le Canadien de Montréal, ce sera avec quelqu’un d’autre. Mais j’aime l’organisation, j’aime où je suis à Laval. Je pense qu’on est très bien traités. On verra en temps et lieu. »

Lors du bilan de fin de saison du Rocket, il s’était dit « très heureux » à Laval. Il avait toutefois également admis que « comme tout autre coach, tout le monde veut monter plus haut. C’est sûr que j’écouterais ce [qu’une équipe de la LNH] aurait à offrir. Un jour, je veux être instructeur dans la LNH. »

Houle devra maintenant se trouver au moins un nouvel adjoint puisque Kelly Buchberger a quitté l’équipe afin d’aller travailler dans la Ligue de hockey junior de l’Alberta.