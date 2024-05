(Seattle) Le Kraken a officiellement nommé Dan Bylsma au poste d’entraîneur-chef de sa formation, a confirmé l’équipe de Seattle mardi.

Associated Press

Champion de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2009, Bylsma n’a pas dirigé une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 2017. Il a passé les deux dernières saisons à la barre des Firebirds de la vallée de Coachella, le club-école du Kraken dans la Ligue américaine. Il a beaucoup travaillé avec plusieurs des meilleurs espoirs du Kraken.

« Je suis fier d’annoncer la nomination de Dan Byslma au poste d’entraîneur-chef du Kraken de Seattle, a déclaré la propriétaire de l’équipe, Samantha Holloway, par voie de communiqué. Dan a connu beaucoup de succès au cours des deux dernières saisons avec les Firebirds de la vallée de Coachella, qui participeront à la série finale d’association à compter de mercredi. En plus de développer nos jeunes espoirs, l’avenir du Kraken, il compte beaucoup d’expérience dans la LNH et a connu du succès aux plus hauts niveaux. »

« Je suis très reconnaissant d’obtenir cette opportunité de me joindre au Kraken de Seattle, a dit Bylsma. Je fais partie de cette organisation depuis maintenant trois ans et je connais beaucoup de joueurs et de membres du personnel de l’équipe, et je crois que nous aurons l’opportunité de bâtir quelque chose de spécial ici. »

Bylsma remplacera Dave Hakstol, qui ne sera pas de retour après avoir dirigé l’équipe lors de ses trois premières campagnes dans la LNH. Hakstol avait pourtant accepté une prolongation de deux ans après avoir mené le club aux séries éliminatoires en 2022-23.

Avant son passage avec les Firebirds, Bylsma a passé huit saisons comme entraîneur-chef au sein du circuit Bettman. Il a également été à la barre des Sabres de Buffalo.