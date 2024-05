La valse des entraîneurs n’est pas terminée dans la LNH. En tout, 11 pilotes ont été congédiés cette saison. Avec tout ça, il reste encore trois postes à pourvoir… en attendant le prochain congédiement.

Devils du New Jersey

Sheldon Keefe avait à peine fini de faire ses boîtes à Toronto que déjà, les rumeurs d’un possible déménagement au New Jersey commençaient. Et la nouvelle a été rapportée par plusieurs médias mercredi : Keefe sera le prochain pilote des Devils. L’équipe a conclu la dernière saison au 13e rang du classement de l’Association de l’Est, et la fiche de Keefe en saison à la barre des Leafs –– ses équipes n’ont jamais fait pire qu’une moyenne de ,622 en quatre saisons complètes —, n’est certes pas à dédaigner. Au New Jersey, par contre, on a avancé la nécessité d’un coach aux méthodes exigeantes pour permettre à l’équipe d’avancer, et à ce sujet, l’embauche de Keefe, souvent qualifié de trop mou à Toronto, ne viendra pas régler ce problème.

Sharks de San Jose

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeff Blashill

Il y a au moins un dossier de réglé en Californie, celui de Jim Hiller, à qui les Kings de Los Angeles viennent d’accorder une prolongation de contrat. Reste donc les Sharks, qui vont gagner environ 12 matchs la saison prochaine, et qui ne participeront pas aux séries avant 2035, si tout va bien. Qui voudra s’embarquer dans cette galère ? C’est une excellente question. Les Sharks pourraient choisir l’option du recyclage, comme plusieurs clubs le font, et déjà, le nom de Jeff Blashill, qui a dirigé les Red Wings de Detroit pendant sept saisons, a été avancé dans ce dossier. Les Sharks pourraient aussi choisir la voie de la nouveauté, et ils ont déjà parlé de cette possibilité avec Ryan Warsofky, assistant chez eux au cours des deux dernières saisons. Enfin, il y a un nom intrigant qui circule : celui de Marco Sturm, lui-même un ancien joueur des Sharks, qui vient d’achever sa deuxième saison à la barre du Reign d’Ontario dans la Ligue américaine. Si jamais cela devait arriver, le nombre de rumeurs au sujet de l’arrivée imminente de Leon Draisaitl, que Sturm a déjà dirigé au hockey international avec la formation allemande, pourrait faire exploser l’internet.

Kraken de Seattle

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dan Bylsma

Un peu plus haut, on se demandait qui allait bien pouvoir vouloir d’un poste à San Jose, et on peut se poser la même question juste ici, par rapport à cette place vacante derrière le banc du Kraken. On note aussi la relative impatience de la direction de cette équipe, qui a congédié Dave Hakstol en avril, pourtant le même homme qui avait été finaliste au trophée Jack-Adams un an plus tôt. Parmi les noms qui circulent par là-bas, il y a du recyclage en masse (Dan Bylsma et Todd McLellan, entre autres) mais aussi le nom d’un candidat plus jeune, Jay Leach, qui est entraîneur adjoint à Seattle depuis trois saisons. Les fins observateurs auront déjà compris qu’il s’agit du même Leach qui a disputé sept matchs chez le Canadien à titre de défenseur en 2009-2010, et qui avait fameusement déclaré qu’il espérait seulement ne pas se faire remarquer (« I wanna be a non-factor »). Juste pour d’autres citations comme celle-là, on lui souhaite d’avoir le poste.

Jets de Winnipeg

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Scott Arniel

Sans doute le poste le plus difficile à pourvoir. Les Jets ont fini la saison au deuxième rang de l’Association de l’Ouest, sur une série de huit victoires de suite. Le club a ensuite subi une élimination très rapide au premier tour face à l’Avalanche du Colorado, et cet échec sera sans doute très long à digérer, pour aller avec le départ à la retraite de l’entraîneur Rick Bowness. On devine que le prochain pilote va être embauché pour gagner tout de suite, ce qui vient réduire la liste des candidats potentiels, sans doute. Peu importe, les noms de Scott Arniel et Dean Evason ont été avancés, en plus de Todd Nelson, maintenant à la barre de Hershey dans la Ligue américaine. Du groupe, c’est peut-être Arniel qui a une longueur d’avance, lui qui est entraîneur adjoint chez les Jets depuis deux saisons. On se demande toutefois bien humblement pourquoi le nom de Claude Julien, dont l’expérience pourrait profiter à un tel club, ne circule pas dans ce dossier.