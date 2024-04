Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 13 avril dans la LNH.

Artemi Panarin a égalé la marque en fin de troisième période et a inscrit le but vainqueur en tirs de barrage pour permettre aux Rangers de battre 3-2 leurs rivaux de New York, les Islanders, samedi.

Les Rangers ont établi un record d’équipe avec une 54e victoire cette saison.

Igor Shesterkin a réalisé 33 arrêts, Braden Schneider a touché la cible en infériorité numérique et Vincent Trocheck a aussi marqué lors de la séance de tirs de barrage.

Brock Nelson a marqué deux fois au deuxième vingt pour donner les devants 2-1 aux Islanders.

Ilya Sorokin a bloqué 40 tirs pour les Islanders.

Panarin a envoyé tout le monde en prolongation lorsqu’il a trouvé le fond du filet avec 4 : 17 à jouer. C’était le 48e filet de la saison de l’attaquant.

Les Islanders montrent une fiche de 8-2-1 à leurs 11 dernières parties.

Tôt en deuxième période, Schneider a marqué en infériorité numérique pour donner les devants 1-0 aux Rangers.

Allan Kreda, Associated Press