(Ottawa) Le Canadien a été incapable de fermer la porte à l’une de ses bêtes noires.

La Presse Canadienne

Drake Batherson a marqué en tirs de barrage et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu la formation montréalaise 5-4, samedi soir au Centre Canadian Tire

Batherson a été le seul joueur à faire bouger les cordages en fusillade. Il a marqué grâce à un tir précis du côté de la mitaine.

Le Canadien a gaspillé quatre avances d’un but et a finalement encaissé une neuvième défaite de suite face aux Sénateurs, mais une première en bris d’égalité durant cette séquence.

Cole Caufield a réussi un doublé pour fracasser son sommet personnel avec 27 buts cette saison. Mike Matheson et Newhook ont été crédités d’un but et une aide chacun pour le Canadien (30-36-14). David Savard a accumulé deux aides et Cayden Primeau a repoussé 40 tirs.

Brady Tkachuk a amassé deux buts et une aide pour les Sénateurs (36-40-4). Shane Pinto et Thomas Chabot ont aussi touché la cible, tandis que Batherson, Claude Giroux et Jake Sanderson ont récolté respectivement deux, deux et trois aides. Joonas Korpisalo a réalisé 21 arrêts.

Les Sénateurs ont perdu les services de l’attaquant Mark Kastelic tôt en première période. Il a été atteint au côté de la tête par un tir de Johnathan Kovacevic.

L’attaquant Jesse Ylönen était de retour dans la formation du Canadien après avoir été laissé de côté lors des quatre parties précédentes. Tanner Pearson lui a cédé sa place.

Le Canadien jouera ses deux derniers matchs de la saison contre les Red Wings, lundi à Detroit et mardi à Montréal.

Après avoir signé son contrat de recrue avec le Canadien vendredi, le défenseur Lane Hutson rejoindra ses nouveaux coéquipiers dimanche à Detroit.

Le chat et la souris

Le Canadien a ouvert la marque après 9 : 11 de jeu en première période. Matheson a déjoué Korpisalo grâce à une belle feinte lors d’une échappée en infériorité numérique.

Tkachuk a répliqué avec 6 : 52 à faire au premier vingt. Il a fait dévier un tir de la ligne bleue de Sanderson et a marqué sur son propre retour.

L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a contesté le but, croyant que Tkachuk avait commis de l’obstruction contre Primeau. Les responsables vidéo de la LNH n’ont pas donné raison à St-Louis.

Caufield a donné les devants 2-1 au Canadien après 1 : 37 de jeu en deuxième période. Il a profité d’un retour après un tir de la pointe de Jayden Struble.

L’Américain âgé de 23 ans a presque marqué à nouveau environ une minute de jeu plus tard. Il s’y est pris à deux reprises après avoir reçu une passe transversale de Juraj Slafkovsky, mais la rondelle a longé la ligne des buts derrière Korpisalo avant d’être dégagée par le défenseur Jakob Chychrun.

Pinto a créé l’égalité 2-2 à 8 : 36, en avantage numérique. Giroux l’a rejoint dans l’enclave et il a marqué sur un tir sur réception.

Caufield est revenu à la charge avec 6 : 55 à faire en deuxième période, en avantage numérique. Il a marqué grâce à un tir précis dans le coin de la partie supérieure du côté du bouclier de Korpisalo.

Tkachuk a imité son rival en marquant à son tour son deuxième but de la partie après 47 secondes de jeu en troisième période, à nouveau en avantage numérique. Il a reçu une passe à l’embouchure du filet, puis a marqué à l’aide d’un tir du revers.

Les deux gardiens ont préservé l’égalité grâce à de bons arrêts. Korpisalo s’est notamment signalé sur des tirs à bout portant de Josh Anderson et Jake Evans. De son côté, Primeau a frustré Ridley Greig.

Il a fallu un bond chanceux pour que Newhook redonne les devants au Canadien avec 4 : 11 à faire. Sa remise vers Joel Armia a dévié contre le patin de Chychrun avant de franchir la ligne des buts.

Chabot a toutefois ramené tout le monde à la case départ avec 65 secondes à faire en temps réglementaire, après que Korpisalo eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Installé dans l’enclave, le défenseur québécois a fait dévier un tir de Batherson dans la partie supérieure du filet.

Nick Suzuki a obtenu la plus belle occasion de marquer en prolongation, mais le capitaine du Canadien a été incapable de déjouer Korpisalo.

Batherson a finalement joué les héros en tirs de barrage.