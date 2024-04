La Finlande défait la Suisse et accède au carré d’as

(Utica, N. Y.) Susanna Tapani a inscrit le but victorieux et a ajouté une mention d’aide à sa fiche pour la Finlande, qui a pris la mesure de la Suisse 3-1 et obtenu son billet pour les demi-finales du Championnat du monde de hockey féminin, jeudi.

La Presse Canadienne

Le filet de Tapani s’est produit à 16 : 34 de la période médiane, après qu’elle eut redirigé un tir de Petra Nieminen derrière la gardienne suisse Andrea Braendli.

Nieminen et Nelli Laitinen ont aussi engrangé un but et une passe chacune pour la Finlande.

Ivana Wey a ouvert la marque à 1 : 22 du premier tiers pour la Suisse, mais les Finlandaises n’ont jamais été inquiétées par la suite.

Sanni Ahola a effectué 16 arrêts devant la cage de la Finlande.

Braendli a repoussé 34 tirs pour la Suisse, qui avait atteint les quarts de finale du tournoi après avoir terminé au cinquième rang du groupe A. La Suisse n’avait d’ailleurs pu obtenir la moindre victoire pendant la phase préliminaire du tournoi.

L’Allemagne croisera le fer avec la République tchèque un peu plus tard aujourd’hui, tandis que les champions en titre, les États-Unis, affronteront le Japon en fin de soirée.