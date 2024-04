(Montréal) À son avant-dernier match à domicile de la saison, le Canadien a donné une raison de rêver à ses partisans.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Juraj Slafkovsky a réussi un premier tour du chapeau dans la LNH et la formation montréalaise a défait les Flyers de Philadelphie 9-3, mardi soir au Centre Bell.

Slafkovsky est devenu à 20 ans et 10 jours le deuxième plus jeune joueur dans l’histoire du Tricolore à réussir un tour du chapeau. Seulement Stéphane Richer (19 ans et 283 jours) a accompli l’exploit à un plus jeune âge.

Depuis la pause du match des étoiles, le premier choix du repêchage de 2022 a maintenant inscrit 12 buts et 16 aides en 29 parties. Slafkovsky n’est plus qu’à un but du plateau des 20 cette saison, et deux points des 50.

Le Canadien a profité des largesses des Flyers, qui ont continué à s’effondrer en fin de saison.

Christian Dvorak et Brendan Gallagher ont réussi des doublés, tandis que Josh Anderson et Joel Armia ont aussi marqué pour le Canadien (30-36-12), qui a mis fin à une série de trois défaites. Gallagher et Armia ont également été crédités d’une aide chacun, tandis que Samuel Montembeault a réalisé 32 arrêts.

Dvorak était de retour au jeu pour le Canadien après une absence de 42 matchs. Il avait subi une blessure à un grand pectoral qui a nécessité une opération et il devait originalement rater le reste de la saison.

Jordan Harris a récolté trois aides, tandis que Mike Matheson et Johnathan Kovacevic en ont accumulé chacun deux.

Ryan Poehling, deux fois, et Joel Farabee ont fourni la réplique des Flyers (36-32-11), qui ont encaissé un huitième revers de suite (0-6-2). Samuel Ersson a cédé cinq fois contre 17 tirs en 32 : 42 de jeu avant de céder sa place à Ivan Fedotov. Ce dernier a stoppé 10 tirs.

Colin White a été laissé de côté en faveur de Dvorak.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Islanders de New York.

Soirée productive et festive

Le Tricolore a vite ouvert la marque après 65 secondes de jeu. Matheson a décoché un bon tir sur réception, qui a dévié contre Slafkovsky avant de faire bouger les cordages.

Les deux équipes n’ont pas généré beaucoup d’occasions de marquer en première période. Farabee a raté une belle chance pour les Flyers, tandis que Jayden Struble a été incapable de tirer dans une cage béante pour le Canadien.

Le Tricolore s’est mis en marche en deuxième période. Après des occasions ratées par Joel Armia et Nick Suzuki, Slafkovsky a inscrit son deuxième but de la rencontre à 8 : 43. Il a complété un beau jeu de passes amorcé par Matheson et Suzuki.

Gallagher est revenu à la charge à 10 : 46. Il a fait dévier un tir de Kovacevic en plaçant son bâton devant la mitaine d’Ersson, qui n’y pouvait rien.

L’entraîneur-chef des Flyers, John Tortorella, a demandé un temps d’arrêt dans l’espoir de freiner l’élan du Canadien. Cela n’a pas fonctionné puisque Slafkovsky a complété son tour du chapeau 36 secondes plus tard. Cette fois, il a battu Ersson du côté du bouclier lors d’une échappée.

Le Canadien en a rajouté 1 : 20 plus tard. Les arbitres ont accordé un but à Anderson, qui a poussé la rondelle dans le but dans sa chute après un contact avec le défenseur Nick Seeler.

Fedotov s’est amené dans la mêlée en relève à Ersson, mais le Canadien l’a vite déjoué. Dvorak a fait mouche avec 4 : 33 à faire au deuxième vingt, au terme d’un bel échange avec Harris.

Poehling a inscrit les Flyers au pointage après 4 : 54 de jeu en troisième période, mais Dvorak a répliqué à 10 : 06 pour repartir la fête dans le Centre Bell.

Gallagher a tourné le fer dans la plaie des Flyers en marquant en échappée 1 : 13 plus tard.

Farabee a inscrit le deuxième but des Flyers avec 4 : 55 à écouler au cadran. Poehling a ajouté son deuxième but du match avec 2 : 53 à faire. Ces buts n’ont rien changé au résultat final et à l’enthousiasme des spectateurs.

Après tout, Armia a marqué à son tour, sur une aide de Gallagher, avec 1 : 43 à faire au match. Armia a ainsi fracassé sa marque personnelle avec un 17e but cette saison.