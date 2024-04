Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Jake McCabe a marqué après 1 : 30 de jeu en prolongation et les Maple Leafs ont battu les Penguins de Pittsburgh 3-2, lundi soir à Toronto.

Auston Matthews a inscrit son 65e but, un sommet chez les buteurs cette saison, en plus d’obtenir une mention d’aide. Matthew Knies a également touché la cible dans la victoire et Ilya Samsonov a repoussé 30 lancers.

Rickard Rakell et Drew O’Connor ont marqué les buts des Penguins, qui montrent une fiche de 6-0-3 à leurs neuf dernières parties.

Alex Nedeljkovic a réalisé 20 arrêts devant la cage des Penguins, qui ont 84 points et sont à égalité avec les Red Wings de Detroit pour la huitième et dernière place donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Matthews a donné les devants aux Maple Leafs à 1 : 22 du troisième engagement, après seulement trois secondes écoulées à la pénalité du défenseur des Penguins Erik Karlsson.

Matthews compte six filets à ses cinq dernières rencontres. Il pourrait devenir le premier buteur de 70 buts en une saison en plus de trois décennies.

Les Penguins ont égalé le score à 2-2 quand O’Connor a poussé la rondelle libre au fond du filet. C’était le 14e but de la saison de l’ailier.

Rakell a ouvert la marque en inscrivant son 14e but de la saison, à 18 : 06 de jeu au premier vingt.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne