(Laval) Le disque saute depuis quelques semaines déjà, mais la réalité ne change pas pour le Rocket de Laval. S’il veut se tailler une place en séries, il ne peut plus échapper des points.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le club-école du Canadien de Montréal n’a pas été le plus convaincant lors du dernier week-end, mais il a réussi à garder sa tête hors de l’eau en obtenant deux points sur une possibilité de quatre, à la suite d’une victoire de 7-4 aux dépens des Thunderbirds de Springfield.

La façon dont ces points ont été acquis n’a toutefois pas satisfait pleinement l’entraîneur-chef Jean-François Houle. Ses hommes ont pris les devants 2-0 et 4-2, mais chaque fois, l’indiscipline a donné du rythme aux Thunderbirds pour créer l’égalité.

Houle a dirigé un entraînement intense à la Place Bell, lundi, mais l’ambiance était décontractée, comme ce fut souvent le cas. Même l’ancien du Tricolore Paul Byron, qui est maintenant consultant au développement des joueurs, en a mis plein la vue en servant une tasse de café à Strauss Mann, lors d’une fusillade amicale.

Arnaud Durandeau a éventuellement mis fin au débat, forçant le groupe perdant – et Byron – à patiner d’un bout à l’autre de la surface glacée. Soudainement, il ne semblait y avoir aucune trace de la performance en demi-teinte de samedi.

« À ce temps-ci de l’année, il faut rester positif, dans les hauts comme les bas. Lors de notre rencontre ce matin, nous avons dit aux joueurs que ça n’avait pas été parfait, mais que nous avions tout même marqué sept buts. Nous avons regardé des vidéos pour apporter des correctifs, mais nous avons également montré les choses positives. Il faut regarder de l’avant parce que le négatif te mène nulle part », a soutenu l’entraîneur-chef.

L’indiscipline n’avait pas besoin d’être au menu du jour pour que les joueurs en discutent dans le vestiaire.

Le Rocket est actuellement la deuxième équipe la plus punie de la Ligue américaine de hockey et en pleine course aux séries, les unités spéciales peuvent faire une grande différence.

Les Monsters de Cleveland, les prochains adversaires des Lavallois, sont justement à la recherche de cette petite ouverture pour revenir sur les rails. Ils viennent de mettre fin à une séquence de sept revers, mais lors des huit derniers matchs, ils n’ont marqué que trois buts en 31 avantages numériques.

Néanmoins, la troupe de Cleveland est à prendre au sérieux dans cette facette du jeu parce qu’elle se trouvait dans le top 10 de la Ligue américaine avant son creux de vague. De plus, elle ne devrait pas avoir à chercher de la motivation pour les deux prochains affrontements à domicile contre le Rocket cette semaine, alors qu’elle a été balayée à Laval, il y a un mois.

« Nous parlons souvent de l’indiscipline. Souvent, ça casse notre rythme et les joueurs qui sont punis sont frustrés par la suite. Le fait d’être une jeune équipe, je pense que ça amène ça. En plus, les Monsters ont un très bon avantage numérique alors il faudra que nous soyons encore plus disciplinés. Ils ont perdu beaucoup de matchs dernièrement alors je pense qu’ils vont commencer en force », a indiqué le défenseur Tobie Bisson.

Absent samedi en raison d’une blessure au bas du corps, l’attaquant Brandon Gignac n’a pas participé à l’entraînement lundi, mais sera du voyage à Cleveland mardi. Sa présence à l’un ou l’autre des deux matchs demeure incertaine.

Négocier avec la pression

Après « Dr Shot », le Rocket a accueilli Dr Scott à la Place Bell, lundi.

David Scott, le conseiller en psychologie sportive du Canadien, était de passage pour venir parler aux joueurs dans ces moments importants de fin de saison.

L’équipe lavalloise se bat pour sa survie depuis plusieurs semaines déjà et elle s’accroche toujours au cinquième et dernier rang donnant accès aux séries dans la section Nord, avec quatre parties à jouer. Derrière elle, les Senators de Belleville détiennent le même nombre de points, avec deux matchs en main, alors que les Comets d’Utica n’accusent qu’un point de retard, avec une partie de plus à disputer.

Bisson ne peut peut-être pas se vanter d’avoir des diplômes en psychologie sportive, mais il a joué assez longtemps au hockey professionnel pour pouvoir aider les plus jeunes dans la dernière ligne droite.

« Je parle beaucoup avec les jeunes, les nouveaux joueurs qui viennent d’arriver. Je leur dis de simplement jouer leur style. Nous tentons de ne pas nous mettre trop de pression. Nous savons que c’est serré, mais nous n’avons qu’à faire de notre mieux et à travailler fort pour gagner les matchs. Nous nous concentrons à nous faufiler en séries et après, nous verrons comment ça se passe », a-t-il déclaré.

Dr Scott a tout de même réussi à utiliser un peu de psychologie inversée à l’endroit de Houle.

« Il est passé à côté de moi et il m’a dit que nous avions eu une belle saison. Je lui ai répondu que j’aimerais participer aux séries alors il a viré ça de l’autre bord parce que c’est son travail de le faire, a affirmé l’entraîneur-chef en riant. Il voulait me faire réaliser que ce n’était pas si pire.

« Il m’a demandé : “si je t’avais dit qu’avec ta jeune équipe, tu serais dans la course aux séries au mois d’avril avec quatre parties à disputer, est-ce que tu serais heureux ?” Je lui ai dit absolument. C’est là où nous sommes. »

Houle obtiendra peut-être l’aide d’un soldat de plus dans les prochains jours, alors que l’attaquant Florian Xhekaj a été éliminé des séries de la Ligue de l’Ontario, ce week-end.

Xhekaj, qui a été qualifié de licorne par la direction du Bleu-blanc-rouge après sa sélection au quatrième tour du plus récent repêchage de la LNH, a amassé 34 buts et 65 points en 63 matchs avec les Bulldogs de Brantford cette saison.

« Nous allons en prendre trois ou quatre des licornes, a lancé Houle en riant. C’est un joueur qui est capable de jouer physique et d’être fatigant, mais il a montré qu’il pouvait être plus que ça. C’est un joueur qui cadre peut-être dans notre moule actuellement. C’est l’organisation qui va décider. »