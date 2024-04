(New York) Les Rangers de New York ont marqué quatre buts en troisième période dont deux en un peu plus de deux minutes tôt dans l’engagement, et ils ont défait le Canadien de Montréal par la marque de 5-2 dimanche soir au Madison Square Garden.

Les Rangers ont mérité ce gain malgré une très solide performance du gardien Cayden Primeau, qui a réalisé 41 arrêts.

Artemi Panarin a été le principal artisan de cette victoire des Rangers, leur 53e de la saison ce qui égale un record d’équipe.

Panarin a inscrit l’éventuel filet victorieux au troisième vingt et ajouté trois mentions d’aide, dont une sur le dernier but du match, celui d’Alexis Lafrenière marqué dans un filet désert.

Mika Zibanejad a aussi joué un rôle important dans cette victoire en marquant deux buts, dont le filet qui permettait aux Rangers d’égaler la marque à 1-1 en deuxième période.

Chris Kreider a complété pour les Rangers, qui ont terminé le match avec 46 tirs.

La riposte du Tricolore est venue de Cole Caufield (24e) et d’Alex Newhook (13e). Le défenseur Mike Matheson a récolté ses 46e et 47e mentions d’aide.

Les hommes de Martin St-Louis ont dirigé 28 rondelles vers Igor Shesterkin.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell mardi soir où il accueillera les Flyers de Philadelphie.

Les Rangers avaient effectué leur sortie précédente vendredi soir contre les Red Wings de Detroit et le Canadien s’est présenté au Madison Square Garden 24 heures après avoir livré bataille aux Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Fallait-il donc se surprendre de voir les Rangers dominer les 20 premières minutes de jeu ? Pas nécessairement.

Et pourtant, le Canadien est rentré au vestiaire après ces 20 premières minutes avec une avance d’un but grâce à Caufield, qui a marqué de derrière le filet de Shesterkin avec moins de 30 secondes à jouer.

Mais la véritable vedette du Canadien a été Primeau, qui a bloqué les 16 tirs des Rangers, dont certains particulièrement dangereux de Lafrenière et de Panarin.

Primeau a continué son bon travail au deuxième vingt, et il a fallu une supériorité numérique en milieu de période pour que les Rangers égalent la marque, avec l’aide de bonds fortunés de la rondelle.

De la pointe droite, Panarin a tiré la rondelle en direction du filet mais celle-ci a frappé un joueur dans le haut de l’enclave avant de bifurquer vers la droite de Primeau, où se trouvait Zibanejad.

Celui-ci a cherché à faire une passe à sa droite, mais le disque a dévié sur le patin de Joel Armia avant de glisser entre les jambières du gardien, seulement 10 secondes après le début d’une mauvaise punition à Juraj Slafkovsky.

Les buts rapides de Kreider et de Panarin en première moitié de troisième période ont ensuite permis aux Rangers de se donner un coussin de deux buts.

Toutefois, le Canadien n’avait pas dit son dernier mot. Une longue et précise passe de Matheson a permis à Newhook de filer seul vers Shesterkin, qu’il a battu dans la partie supérieure, au-dessus de sa mitaine.

Le deuxième but de Zibanejad, réussi quelque quatre minutes après celui de Newhook, allait couper les jambes des joueurs du Canadien une fois pour toutes.

Dans le détail

Caufield par la porte arrière

PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS Cole Caufield a marqué de l’arrière du filet

Cole Caufield, on le sait, décoche des tirs de littéralement partout, sans grand égard à la chance légitime qu’a la rondelle de se faufiler derrière le gardien. Son acharnement a toutefois été payant en fin de première période. Après avoir fait dévier un tir sur le poteau, Caufield a profité de la confusion d’Igor Shesterkin pour viser les patins du gardien depuis l’arrière du filet. Pari gagné : le disque a dévié comme souhaité et l’Américain en a été quitte pour son 24e but de la saison, son quatrième en autant de matchs. Il s’agissait par ailleurs, selon les données de localisation des tirs fournie par le site NHL-EDGE, de la première fois de sa carrière qu’il marquait depuis l’arrière de la ligne des buts, à sa 19e tentative. Nous n’avons pas trouvé les statistiques du défunt Défi Mini-Putt, mais nous sommes portés à croire que le taux de succès « par la porte d’en arrière » y était plus élevé.

Lafrenière s’éclate

On savait déjà qu’Alexis Lafrenière avait une bonne saison. Il en a rajouté une couche contre le Tricolore. Son trio, avec Vincent Trochek et Artemi Panarin, a été un véritable rouleau compresseur. On a entre autres pu apprécier la complicité entre Panarin et le Québécois sur le troisième but des Rangers, devenu le but gagnant. Lafrenière a parfaitement lu et exécuté le passe-et-va amorcé par Panarin en territoire du Canadien, laissant David Savard et Mike Matheson sans voix. C’est toutefois en première période que Lafrenière a effectué la plus belle manœuvre individuelle de la rencontre. Fonçant en zone neutre, il a déculotté Michael Pezzetta en passant la rondelle entre ses patins tout en effectuant un pivot. Il a ensuite remis le disque à Kaapo Kakko derrière lui, mais le tir du Finlandais a été arrêté par Cayden Primeau. Si ça s’était conclu par un but, on aurait revu la séquence dans tous les montages de fin de saison.

Pas de vagues pour l’agitateur

Le style de jeu de Matt Rempe a beau appartenir au passé, la cote d’amour dont il jouit à New York est très actuelle, et surtout bien réelle. Le bagarreur a été inséré dans la formation contre le Canadien, et dès sa première présence, on a senti la foule s’emballer, et ce, même si le colosse a eu l’air un peu fou en ratant sa tentative de mise en échec contre David Savard. Rapidement, des « Rempe ! Rempe ! » suivis d’applaudissements ont résonné aux quatre coins du Madison Square Garden. L’agitateur, toutefois, n’a essentiellement eu aucun impact sur le match. Il s’est contenté, comme c’est souvent le cas, de huit petites présences, dont quatre en première période, et une en toute fin de rencontre alors que la marque était de 5-2.

Simon-Olivier Lorange, La Presse