(Utica) Kristin O’Neill a marqué deux buts et ajouté une mention d’aide et elle a mené le Canada vers une victoire de 5-0 contre la Tchéquie dans un match du groupe A du Championnat du monde de hockey féminin, dimanche après-midi à Utica.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Danielle Serdachny, Renata Fast et Laura Stacey ont également trouvé le fond du filet pour le Canada (3-0), qui complétera le volet préliminaire du tournoi en affrontant les États-Unis, championnes en titre, lundi soir.

Sarah Nurse a récolté deux mentions d’aide et la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens a repoussé les 13 tirs dirigés vers elle, à son deuxième départ depuis le début du tournoi.

À l’autre bout de la patinoire, Klara Peslarova a fait face à 42 tirs devant le filet de la Tchéquie (1-2).

Stacey a attendu que Peslarova se commette pour protéger le bas de son but avant de décocher un tir qui a touché la cible dans la partie supérieure pour le cinquième but des Canadiennes, à 5 : 43 de la troisième période.

Le Canada s’était forgé une avance de 4-0 grâce à un tir de Fast décoché de la ligne bleue, à 4 : 31 du deuxième vingt.

Les Canadiennes menaient 2-0 à mi-chemin du premier vingt grâce à Serdachny, à 2 : 07 et au premier but d’O’Neill, et 3-0 avant d’entamer la deuxième période.

Le deuxième but d’O’Neill, qui a nécessité une révision vidéo, a été le résultat d’une déviation d’un tir haut, à 17 : 30, de l’engagement initial.

Le Canada a entamé le tournoi avec des victoires de 4-1 contre la Finlande et de 3-0 face à la Suisse, lors de deux matchs joués dans un intervalle de moins de 24 heures, jeudi et vendredi.

Les cinq équipes qui composent le groupe A et celles qui occuperont les trois premières positions du groupe B à l’issue du volet préliminaire participeront aux quarts de finale, jeudi.

Les demi-finales seront présentées samedi et les matchs pour les médailles auront lieu dimanche.

Les Tchèques ont gagné 11 de leurs 17 matchs au Championnat du monde, et deux médailles de bronze, depuis que l’ancienne défenseuse canadienne Carla MacLeod a été nommée au poste d’entraîneuse-chef.

MacLeod a remporté des médailles d’or aux Jeux olympiques avec le Canada en 2006 et en 2010.