Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Wes Crosby, Associated Press

Steven Stamkos l’a déjoué deux fois en avantage numérique, tandis que les autres buts du Lightning sont venus de Nick Paul et Anthony Duclair.

Sidney Crosby et Kris Letang ont aussi marqué pour les vainqueurs.

Petr Mrazek a brillé avec 42 arrêts, n’étant battu que par Roope Hintz et Jamie Benn.

Ses coéquipiers Andreas Athanasiou et Seth Jones ont ajouté des filets au deuxième engagement.

Connor Bedard a réussi un 22 e but et les Blackhawks de Chicago ont vaincu Dallas 3-2, samedi, mettant un terme à une série de huit victoires des Stars.

Seth Jones (4) et Connor Bedard (98)

PHOTO MARK BLACK, ASSOCIATED PRESS

Mike Cook, Associated Press

Alex Iafallo, Kyle Connor et Morgan Barron ont été les autres buteurs des Jets, qui entamaient un voyage de quatre matchs.

Vladislav Namestnikov a fourni un but et trois points alors que les Jets de Winnipeg ont signé un troisième gain d’affilée, mardi, l’emportant 4-2 face au Wild du Minnesota.

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS

Ken Powtak, Associated Press

Au printemps dernier, la Floride a écarté les Bruins dès le premier tour, après que ces derniers aient établi des records de la LNH avec 65 gains et 135 points.

Linus Ullmark a fait 28 arrêts, étant battu par Matthew Tkachuk et Aleksander Barkov.

Charlie McAvoy et Charlie Coyle ont généré les autres filets des Bruins.

Jesper Boqvist a marqué à 2 : 05 en prolongation et les Bruins de Boston ont récolté un quatrième gain de suite, samedi, s’imposant 3-2 devant les Panthers de la Floride.

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

Eric He, Associated Press

Schenn a créé l’égalité à 17 : 31 avec Joel Hofer ayant retraité au banc, en faveur d’un attaquant de plus. Hofer a bloqué 22 tirs.

Les Blues avaient comblé un déficit de 2-0 grâce aux filets de Jordan Kyrou et Brayden Schenn, au troisième tiers.

Mitch Stacy, Associated Press

Malgré leurs ennuis actuels, les Flyers luttent pour accéder aux séries dans l’Est, via la dernière des deux places additionnelles.

Olle Lycksell et Adam Ginning ont marqué pour les Flyers, tandis que Samuel Errson a fait 28 arrêts.

Jet Greaves a bloqué 37 tirs et les Jackets ont prolongé à sept la série de revers des Flyers.

Erik Gudbranson et Nick Blankenburg ont aussi marqué pour Columbus.

Damon Severson et Zach Werenski ont réussi deux buts chacun, samedi, propulsant les Blue Jackets de Columbus vers un gain de 6-2 contre les Flyers de Philadelphie.

PHOTO JOE MAIORANA, ASSOCIATED PRESS

Severson et Werenski totalisent quatre buts dans un gain des Blue Jackets

Scott Charles, Associated Press

Troisièmes de leur section, les Islanders ont aussi une priorité de deux points devant Pittsburgh et Philadelphie, qui rôdent derrière.

Noah Dobson et Kyle Palmieri ont réussi les buts des Islanders, qui méritaient une quatrième victoire de suite.

Semyon Varlamov a fait 40 arrêts, un sommet personnel cette saison, aidant samedi les Islanders de New York à l’emporter 2-0 face aux Predators de Nashville.

PHOTO PETER K. AFRIYIE, ASSOCIATED PRESS

Les Devils retrouvent le chemin de la victoire et battent les Sénateurs 4-3

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE

Brendan Smith a inscrit un but et deux aides pour aider les Devils du New Jersey à vaincre les Sénateurs 4-3, samedi soir à Ottawa.

Les Devils ont mis fin à une séquence de trois revers.

L’attaquant des Sénateurs Brady Tkachuk a battu un record pour le nombre de mises en échec dans un match, avec 16. Le défenseur Nikita Zadorov en avait obtenu 15 dans un match de la saison 2017-18.

Erik Haula, Ondrej Palat et Nico Hischier ont aussi trouvé le fond du filet dans la victoire. Jake Allen a repoussé 25 lancers.

Jake Sanderson, Claude Giroux et Tkachuk ont marqué les buts des Sénateurs, qui ont perdu leurs trois dernières parties.

Anton Forsberg a commencé la rencontre pour les Sénateurs, mais a cédé sa place à Joonas Korpisalo en première période, après avoir alloué trois buts sur 10 tirs.

Korpisalo a accordé un but sur 18 lancers.

Les Sénateurs tiraient de l’arrière 4-1 au début du troisième vingt, avant de voir Giroux réduire l’écart à deux buts à l’aide d’un filet inscrit en avantage numérique, à 3 : 37 de jeu.

Tkachuk a ramené les siens à un but des Devils avec 5 : 43 à disputer en temps réglementaire. L’attaquant des Sénateurs a profité d’une rondelle libre, après avoir vu celle-ci rouler le long de la bande à la suite d’un tir raté de Hischier. Tkachuk a filé seul vers Allen et a inscrit son 34e but de la campagne.

Sanderson a marqué le premier but des Sénateurs après seulement 33 secondes de jeu au deuxième engagement.

Les Devils ont touché la cible trois fois en première période et menaient 3-0 après 20 minutes.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne