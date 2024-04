(Utica) Hilda Svensson a marqué deux buts et s’est faite complice d’un autre alors que la Suède a écrasé la Chine 8-1 au Championnat du monde de hockey féminin.

La Presse Canadienne

Svensson a inscrit les deux premiers buts de la Suède en deux minutes et 19 secondes en première. Cette victoire a permis aux Trois Couronnes de passer au premier rang du groupe B avec six points grâce à deux victoires en temps réglementaire.

Lina Ljungblom et Sofie Lundin ont toutes deux obtenu un but et une aide. Felizia Wikner-Zienkiewicz, Josefin Bouveng, Hanna Olsson et Sara Hjalmarsson ont aussi marqué. Paula Bergstrom a récolté trois aides.

La gardienne suédoise Ida Borman a été peu occupée, cédant une seule fois, devant Kong Minghui, en six lancers.

La Chine demeure au troisième rang du groupe avec deux points. Sa gardienne Grace Zhan, autrice de 50 arrêts dans une victoire de 3-2 en fusillade contre le Japon jeudi, a été retirée après avoir cédé quatre fois en 20 tirs en première. Yuqing Wang a ensuite accordé quatre buts en 14 lancers en deuxième, mais a stoppé les 22 tirs auxquels elle a fait face en troisième.

Plus tard vendredi, la République tchèque affrontera les États-Unis dans le groupe A.