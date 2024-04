(Montréal) Le Canadien a été ramené sur terre, jeudi soir au Centre Bell, et a du même coup été officiellement éliminé de la course aux séries de la LNH.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Nic Paul a marqué deux buts, Steven Stamkos a récolté deux buts et une aide et Nikita Kucherov, un but et deux aides, et le Lightning de Tampa Bay a vaincu le club de hockey montréalais 7-4.

Le Lightning avait battu les Maple Leafs 4-1 à Toronto mercredi, mais n’a pas semblé affecté par la fatigue.

Le Canadien avait pour sa part vaincu les Panthers de la Floride 5-3, mardi, gagnant pour une quatrième fois en cinq sorties.

Cette fois, les bonds sont allés en faveur des visiteurs au Centre Bell, et ils ont été nombreux. Le Canadien a également eu de la difficulté à contenir les étoiles du Lightning. Juraj Slafkovsky et Cole Caufield ont marqué en troisième période pour rendre la fin de match intéressante, mais le mal était déjà fait.

Joel Armia a aussi réussi un doublé pour le Canadien (29-34-12), chaque fois avec des aides de Brendan Gallagher et Alex Newhook. Cayden Primeau a repoussé 28 tirs.

Michael Eyssimont a également amassé un but et une aide pour le Lightning (43-26-7), tandis que Brandon Hagel a aussi touché la cible. Brayden Point et Anthony Cirelli ont chacun récolté deux aides. Matt Tomkins a stoppé 26 lancers.

La seule autre victoire de Tomkins en carrière dans la LNH a aussi été acquise face au Canadien. Le vétéran âgé de 29 ans avait aidé le Lightning à l’emporter contre le Tricolore le 7 novembre dernier, dans ce qui était son départ précédent dans la LNH.

Le Canadien a perdu les services du défenseur Kaiden Guhle tôt en première période. Il a été victime d’une mise en échec par-derrière de Kucherov.

Guhle est resté étendu quelques secondes sur la glace avant de retraiter vers le vestiaire et il semblait coupé à la bouche. Le Canadien a simplement indiqué qu’il souffrait d’une blessure au haut du corps.

Kucherov n’a pas été puni sur la séquence.

Du côté du Lightning, Hagel a retraité prématurément au vestiaire en troisième période, quand il a été bousculé coup sur coup par Arber Xhekaj et, involontairement, par Stamkos.

Le Canadien sera de nouveau en action au Centre Bell samedi, quand les Maple Leafs de Toronto seront les visiteurs. Le Tricolore jouera ensuite dimanche à New York, face aux Rangers.

Le CH dans la tempête

Le match a bien commencé pour le Canadien, qui a pris les devants après seulement 2 : 37 de jeu. Armia a fait mouche en frappant le disque au vol sur un retour après un tir de Gallagher.

Le vent a tourné avant la fin du premier vingt. Paul a créé l’égalité en avantage numérique à 9 : 45. Il a profité d’un retour après un lancer de Point.

Le Lightning a pris les devants 2-1 avec 3 : 34 à faire au premier engagement. Eyssimont a contourné le défenseur Jayden Struble et son tir a été partiellement bloqué par Primeau, avant de bondir dans les airs et de terminer son chemin derrière la ligne des buts.

Le Canadien a répliqué après 4 : 42 de jeu en deuxième période. Armia a reçu une passe de Newhook dans le cercle des mises en jeu à la gauche de Tomkins. Il a déjoué le gardien visiteur à l’aide d’un tir bas du côté du bouclier.

Armia égalait ainsi son sommet personnel avec son 16e but de la saison.

Le reste de la période a été l’affaire du Lightning, qui a eu l’avantage 20-6 au chapitre des tirs au but et qui a marqué quatre fois.

Un mauvais changement du Tricolore a permis à Stamkos de compléter un beau jeu de passes à 7 : 58.

Une passe de Rafaël Harvey-Pinard en sortie de zone a atteint le patin d’Eyssimont, ce qui a mené au deuxième but de Paul à 9 : 12.

Hagel a porté la marque à 5-2 en faveur du Lightning à 13 : 18, peu de temps après la fin d’un avantage numérique des visiteurs. Son tir frappé a atteint Primeau à l’épaule droite, mais a néanmoins abouti dans l’objectif.

Kucherov a couronné la poussée de quatre buts du Lightning en marquant en avantage numérique sur un lancer sur réception à 17 : 45, alors qu’il avait été laissé seul sur l’aile droite.

Hagel aurait pu ajouter un cinquième but dans la période lorsqu’il s’est échappé quelques instants plus tard. Primeau a toutefois réussi l’arrêt.

Slafkovsky a marqué en faisant dévier un tir d’Arber Xhekaj derrière Tomkins à 8 : 40 du dernier tiers. Puis, Caufield a réduit l’écart à deux buts sur une passe de Nick Suzuki avec 8 : 09 à faire.

Tomkins a toutefois fait le nécessaire par la suite pour que le Lightning l’emporte. Stamkos a complété la marque dans un filet désert avec 54 secondes à jouer.