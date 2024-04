(New York) Les Rangers de New York et les Devils du New Jersey ont commencé le match de mercredi soir avec une mêlée générale impliquant les 10 joueurs sur la patinoire, dès la mise en jeu initiale.

Allan Kreda Associated Press

Le combat principal a été celui entre les attaquants Matt Rempe, des Rangers, et le Québécois Kurtis MacDermid.

Les deux joueurs ont un historique datant du dernier match entre les deux clubs, le 11 mars dernier au Madison Square Garden de New York.

Lors de ce match, Rempe avait refusé une invitation à se battre de la part de MacDermid.

Plus tard durant la partie, l’attaquant des Rangers avait donné une mise en échec au défenseur Jonas Siegenthaler, portant le coude haut à son endroit. Kempe avait été suspendu quatre matchs pour son geste.

Le combat entre Rempe et MacDermid a été le plus long, et leur duel s’est poursuivi au centre de la glace après que les quatre autres bagarres eurent pris fin.

Quatre joueurs de chaque équipe ont été expulsés du match, mercredi, deux secondes seulement après le début de celui-ci.

En plus de Rempe, les défenseurs Jacob Trouba et K’Andre Miller et l’attaquant Barclay Goodrow ont aussi été chassés de la rencontre pour les Rangers.

MacDermid, les défenseurs Kevin Bahl, John Marino et l’attaquant Chris Tierney ont aussi vu leur soirée de travail se terminer.

Miller s’est battu contre Marino, Trouba a jeté les gants contre Tierney, Goodrow a affronté Bahl et l’attaquant Jimmy Vesey, des Rangers, a livré bataille à Curtis Lazar.

Vesey et Lazar n’ont pas été expulsés.

Quelque quatre minutes plus tard, Will Cuylle des Rangers a engagé le combat avec Dawson Mercer après que Cuylle eut envoyé Brendan Smith dans la rampe.