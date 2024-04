(Utica) Lina Ljungblom a inscrit le but victorieux pour procurer un gain de 3-1 à la Suède contre le Danemark dans un duel du groupe B du Championnat du monde de hockey féminin, mercredi.

La Presse Canadienne

Le filet de Ljungblom s’est produit en fin de deuxième période, alors que la Suède profitait d’un avantage numérique. Le tir-passe de Sofie Lundin a rejoint Ljungblom, démarquée, qui a aisément déjoué la gardienne danoise Emma-Sofie Nordstrom.

Lundin a aussi mis la table pour le filet d’assurance de Josefin Bouveng en troisième période.

La Suédoise Felizia Wikner-Zienkiewicz a ouvert la marque en milieu de période médiane.

Nicoline Jensen a riposté pour le Danemark avec environ huit minutes et demie à écouler au cadran.

La gardienne suédoise Emma Soderberg a été confrontée à cinq tirs seulement.

Nordstrom a repoussé 36 lancers devant le filet danois.

En après-midi, dans un match du groupe A, Adela Sapovalivova, Klara Hymlarova et Natalie Mlynkova ont toutes trois obtenu un but et une aide, et la Tchéquie a blanchi la Finlande 4-0.

Sapovalivova a inscrit le filet victorieux à 12 : 46 de la période médiane. Profitant d’un retour de lancer, elle a battu la gardienne Sanni Ahola à l’aide d’un tir du revers.

Tereza Plosova a marqué l’autre but de la Tchéquie.

Klaraa Peslarova a repoussé 21 rondelles en route vers le blanchissage. Ahola a bloqué 29 tirs.

Dans le dernier match de cette première journée, les États-Unis affrontent la Suisse en soirée, également dans le groupe A.

Le Canada entreprendra son tournoi jeudi contre la Finlande.