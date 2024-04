PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Columbus) L’épouse du capitaine des Blue Jackets de Columbus, Boone Jenner, Maggie, a accouché d’un bébé mort-né dimanche, a déclaré le couple dans un communiqué publié par le club.

Associated Press

La famille Jenner a indiqué mercredi que sa douleur était indescriptible après avoir appris la mort de son fils, Dawson.

« Bien que nous soyons anéantis, nous sommes incroyablement reconnaissants d’être ses parents et nous avons hâte de le tenir de nouveau dans nos bras un jour au paradis, ont-ils déclaré. Nous sommes reconnaissants et nous tenons à remercier nos proches et nos familles pour leurs nombreux messages d’empathie. Nous aimerions que tout le monde respecte notre vie privée alors que nous tentons de composer avec cette situation extrêmement difficile. »

On ignore pour l’instant si Jenner s’absentera plus longtemps de l’entourage de l’équipe, après avoir fait l’impasse sur le match de lundi – alors que l’équipe indiquait qu’il souffrait d’un malaise.

Jenner, qui est âgé de 30 ans, a disputé toute sa carrière avec les Blue Jackets. Le hockeyeur de Dorchester, en Ontario, a été nommé capitaine du club de l’Ohio il y a trois ans et fut son représentant au récent match des étoiles de la LNH.