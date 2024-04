PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Jake Guentzel et Evgeny Kuznetsov brillent

Quand les Hurricanes de la Caroline réfléchissaient à leurs options afin de devenir de véritables prétendants à la conquête de la coupe Stanley, à la veille de la date limite des transactions, ils songeaient à faire l’acquisition de joueurs qui seraient en mesure d’inscrire le but qui ferait la différence dans les moments cruciaux.

Stephen Whyno Associated Press

Le directeur général Don Waddell a approché les Capitals de Washington afin d’obtenir la permission de discuter avec Evgeny Kuznetsov, un joueur de centre talentueux, mais erratique, qui venait d’être placé au ballottage et rétrogradé à leur club-école de la Ligue américaine de hockey. Waddell et ses adjoints ont également fait leurs devoirs au sujet de l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Jake Guentzel, qui était en voie de tester le marché des joueurs autonomes l’été prochain. À une vingtaine d’heures de la date limite des transactions, Waddell a acquis ces deux joueurs de rivaux de sa section.

Les Hurricanes présentent un dossier de 10-2-1 depuis leur arrivée. Guentzel et Kuznetsov se sont adaptés sans difficulté à leur nouvelle équipe, qui joue de façon dynamique et qui représente une menace constante en attaque, en plus d’être très efficace en défensive. Certes, les Hurricanes n’ont pas encore été soumis à de véritables tests, puisque ceux-ci viendront fort probablement au début des séries éliminatoires, le 20 avril, mais il ne fait aucun doute qu’ils convoiteront le précieux trophée ce printemps.

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Evgeny Kuznetsov

« Nous voulons atteindre notre plein potentiel au bon moment, a admis Waddell en entretien téléphonique lundi. Parfois, vous procédez à des transactions qui échouent, donc nous verrons ce qui arrivera en séries éliminatoires. Nous étions toutefois certains que nous allions ajouter deux bons joueurs d’équipe dans ce vestiaire. »

Et, avec un peu de chance, deux joueurs qui pourront peut-être finalement permettre aux Hurricanes de rompre le mauvais sort, et leur permettre de connaître un long parcours éliminatoire. La formation de la Caroline du Nord a été balayée par les Panthers de la Floride en série finale de l’Association Est l’an dernier, s’est inclinée devant les Rangers de New York au deuxième tour en 2022, et de nouveau au deuxième tour devant le Lightning de Tampa Bay en 2021 – l’équipe floridienne disposant ensuite du Canadien de Montréal en série finale de la Coupe Stanley, confirmant du même coup son deuxième titre consécutif.

Les Hurricanes n’ont gagné que cinq de leurs 13 matchs à l’extérieur pendant cette séquence, une tendance qu’ils souhaitent renverser en ajoutant des joueurs expérimentés qui ont fait leurs preuves dans le hockey nord-américain d’après-saison.

Guentzel a produit à une cadence d’un point par match avec 34 buts et 24 mentions d’assistance en 58 matchs éliminatoires avec les Penguins, et Kuznetsov a joué un rôle déterminant dans la conquête de la coupe Stanley des Capitals en 2018.

Des blessures sérieuses à Max Pacioretty en janvier et Andrei Svechnikov en mars ont toutefois fait dérailler les espoirs des Hurricanes de remporter la coupe Stanley en 2023. Cette fois-ci, cependant, les Hurricanes ne devraient pas éprouver de difficultés à trouver le fond du filet adverse avec l’arrivée de Guentzel et Kuznetsov – sans compter Sebastian Aho (33 buts), Seth Jarvis (29), Martin Necas (23) et Teuvo Teravainen (21).

« Nous étions conscients que nous avions obtenu deux grands joueurs, a commenté l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour. La question, c’était de savoir où ils allaient s’insérer dans notre formation. Il faut qu’ils soient insérés aux bons endroits, et qu’ils s’acclimatent à l’équipe le plus rapidement possible afin d’atteindre leur plein potentiel. »