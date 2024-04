PHOTO STACY BENGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) L’attaquant du Wild du Minnesota Ryan Hartman a été suspendu pour trois rencontres pour son geste antisportif commis après le match perdu en prolongation par le Wild contre les Golden Knights de Vegas, samedi dernier.

La Presse Canadienne

Après que les Golden Knights eurent inscrit le but victorieux dans un filet désert en prolongation, Hartman, du banc des siens, a lancé son bâton sur la patinoire tout en enguirlandant les officiels.

Il a écopé d’une inconduite de 10 minutes sur le jeu.

Hartman est considéré comme un récidiviste selon les termes de la convention collective et devra renoncer à plus de 62 000 $ US en salaire pendant sa suspension.