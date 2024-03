Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 30 mars dans la LNH.

Le Québécois Alexis Lafrenière a marqué trois buts et ajouté deux aides et les Rangers de New York ont signé une 50e victoire cette saison en défaisant les Coyotes de l’Arizona 8-5, samedi.

C’était un premier tour du chapeau pour Lafrenière dans la Ligue nationale de hockey. Il n’avait jamais récolté plus de trois points au cours d’une partie auparavant.

Jonathan Quick a repoussé 27 rondelles pour devenir le gardien américain le plus victorieux dans l’histoire du circuit. Il a devancé Ryan Miller avec son 392e gain.

Artemi Panarin a touché la cible dans une cage déserte et a préparé trois buts des siens.

Avec une égalité de 3-3 au tableau en troisième période, Chris Kreider, Zac Jones et Barclay Goodrow ont tous marqué dans un intervalle de quatre minutes pour donner l’avance aux Rangers, installés au premier rang du classement général de la LNH avec 104 points.

Matias Maccelli, Clayton Keller, Nick Bjugstad, Lawson Crouse et Logan Cooley ont inscrit les buts des Coyotes. Keller a récolté au moins un point à ses huit dernières rencontres.

Karel Vejmelka a bloqué 24 tirs.

Jack Thompson, Associated Press