Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 30 mars dans la LNH.

Connor McDavid marque 2 buts, les Oilers l’emportent 6-1 contre les Ducks

Connor McDavid a marqué deux buts et a ajouté une aide pour prendre le premier rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Ducks d’Anaheim 6-1, samedi.

McDavid a du même coup prolongé sa séquence à sept matchs avec au moins un point. Il devance Nikita Kucherov par un point, alors que le Lightning de Tampa Bay doit affronter les Islanders de New York en soirée.

Mattias Ekholm a totalisé un but et deux aides pour les Oilers, qui ont remporté un troisième match de suite. Adam Henrique, Warren Foegele et Zach Hyman ont aussi touché la cible. La formation de l’Alberta montre un dossier de 16-2-2 à ses 20 dernières rencontres devant ses partisans.

Alex Killorn a fait scintiller la lumière rouge pour les Ducks, qui ont perdu quatre parties d’affilée et 10 de leurs 11 dernières.

Killorn a mis fin aux espoirs de blanchissage de Calvin Pickard avec 4 : 18 à jouer en troisième période. Le gardien a repoussé 21 rondelles. À l’autre bout de la patinoire, John Gibson a effectué 31 arrêts.

Les Oilers ont par ailleurs annoncé qu’ils ont octroyé une prolongation de contrat d’une saison à deux volets au Québécois Olivier Rodrigue. Le gardien de 23 ans affiche un dossier de 17-10-4 et un taux d’efficacité de ,915 en 32 parties avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine.

Shane Jones, La Presse Canadienne