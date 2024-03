Kochetkov repousse 26 tirs et les Hurricanes battent le Canadien 3-0

(Montréal) Le Canadien a été incapable de prolonger sa série de victoires à quatre.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Consultez le sommaire du match

Jordan Staal a marqué en infériorité numérique, Pyotr Kochetkov a repoussé 26 tirs et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu le club montréalais 3-0, samedi soir au Centre Bell.

La plus longue série de gains du Tricolore cette saison a donc rapidement pris fin.

Les Hurricanes ont été les plus opportunistes et ils ont également réussi à limiter les occasions de marquer du club local.

Samuel Montembeault a réalisé 27 arrêts devant le filet du Canadien (28-33-12), qui a été blanchi pour une troisième fois cette saison, mais pour une première fois par une équipe autre que les Kings de Los Angeles.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Jake Evans tente de contrôler la rondelle.

Le Tricolore a également encaissé un neuvième revers de suite contre les Hurricanes. Sa dernière victoire contre l’équipe de la Caroline remonte au 29 février 2020.

Sebastian Aho et Seth Jarvis ont chacun amassé un but et une aide pour les Hurricanes (47-21-7). Jake Guentzel a récolté deux aides.

Kotchetkov a réussi un quatrième blanchissage cette saison, et un huitième en carrière.

Le Tricolore était privé du défenseur Kaiden Guhle, qui purgeait une suspension d’un match. Guhle a été puni pour avoir assené un coup de bâton à Travis Konecny, des Flyers de Philadelphie, jeudi en deuxième période de l’éventuelle victoire de 4-1 du Canadien. Guhle était alors au banc des joueurs et Konecny, sur la patinoire.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Panthers de la Floride au Centre Bell.

Quelques petits bonds

Mike Matheson est passé tout près d’ouvrir la marque dès les premiers instants de la rencontre. Le défenseur du Canadien y est allé d’une belle montée sur l’aile gauche, puis a contourné le filet adverse. Il a voulu renvoyer la rondelle devant, mais elle a dévié sur la lame du bâton du défenseur Brett Pesce, puis a touché la barre transversale et le poteau éloigné, sans jamais franchir la ligne des buts.

Matheson s’est aussi signalé à l’autre bout de la patinoire. Il a bloqué un tir de Martin Necas alors que ce dernier croyait avoir un filet abandonné devant lui.

Les Hurricanes ont menacé en fin d’engagement. Dmitry Orlov y est allé d’une montée à l’emporte-pièce, mais n’a pas été en mesure de compléter le jeu en marquant.

Pour sa part, Andrei Svechnikov a atteint le poteau à la gauche de Montembeault à deux reprises sur la même séquence.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Juraj Slafkovsky et Brent Burns

Juraj Slafkovsky, qui célébrait samedi son 20e anniversaire de naissance, a obtenu deux belles chances de marquer en début de deuxième période, chaque fois sur des mises en scène de Cole Caufield. La première fois, il s’est buté à Kochetkov. Puis, il a été incapable de tirer à la deuxième occasion.

Staal a ensuite donné les devants aux Hurricanes à 9 : 33 du deuxième vingt. Le vétéran s’est échappé et a marqué grâce à un tir bas et précis du côté du bouclier de Montembeault.

Necas a cogné à la porte tôt en troisième période, mais il a raté la cible du revers après avoir volé la rondelle à Nick Suzuki.

Les Hurricanes ont creusé l’écart quelques instants plus tard en avantage numérique, à 3 : 42. Le tir de Guentzel a atteint le patin de Jarvis et la rondelle s’est dirigée vers Aho, qui a pu tirer dans un filet ouvert.

Le Canadien n’a pas eu l’occasion d’y aller d’une dernière poussée, puisque Jarvis a marqué dans un filet désert avec 2 : 48 à faire, peu après que Montembeault eut été remplacé par un attaquant supplémentaire.