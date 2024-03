Lisez les comptes rendus des matchs du dimanche 24 mars dans la LNH.

Bobby Brink a été le seul buteur des favoris locaux et Felix Sandstrom a cédé trois fois sur 14 tirs.

Vladimir Tarasenko et Carter Verhaeghe ont été les autres buteurs des Panthers, qui sont au sommet de l’Association de l’Est à égalité avec les Bruins de Boston, avec 97 points. Les deux équipes croiseront le fer mardi, à Sunrise.

La meilleure saison de Reinhart était de 33 buts avant celle-ci. L’attaquant de 28 ans compte huit campagnes de 20 filets en carrière et est à deux buts du plateau des 250 en carrière.

Sam Reinhart a marqué deux fois pour atteindre le plateau de 50 buts cette saison et les Panthers de la Floride ont mis un terme à une séquence de quatre défaites en battant les Flyers de Philadelphie 4-1, dimanche.

Les Jets ont raté une occasion de rejoindre temporairement l’Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas au sommet de la section Centrale. Ils ont perdu leurs trois dernières sorties. Hellebuyck a bloqué 16 rondelles.

Le Russe a aidé son équipe à grimper au classement et à lui-même s’approcher du record de buts en carrière de Wayne Gretzky. Il accuse maintenant un retard de 46 buts.

Alex Ovechkin a inscrit deux buts, Charlie Lindgren a été parfait devant 27 lancers et les Capitals de Washington ont blanchi les Jets de Winnipeg 3-0, dimanche.

Alex Ovechkin marque deux buts et les Capitals blanchissent les Jets 3-0

L’Avalanche vient de l’arrière pour gagner 5-4

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Jonathan Drouin

Jonathan Drouin a joué les héros en prolongation et l’Avalanche du Colorado est venue de l’arrière pour vaincre les Penguins de Pittsburgh 5-4, dimanche après-midi.

Drouin a accepté une passe de Cale Makar et il a débordé le défenseur des Penguins Kris Letang avant de tromper la vigilance d’Alex Nedeljkovic

L’Avalanche tirait de l’arrière 4-0 en deuxième période, mais elle a inscrit quatre buts sans réplique pour forcer la tenue d’une prolongation.

Drouin a conclu la rencontre avec deux buts et une aide alors que Nathan MacKinnon a obtenu un but et deux mentions d’assistance pour l’Avalanche, qui a signé une neuvième victoire consécutive.

Sean Walker et Yakov Trenin ont aussi fait mouche pour la troupe du Colorado, qui a temporairement repris l’exclusivité du premier rang de la section Centrale. Alexandar Georgiev a réalisé 30 arrêts.

Sidney Crosby a amassé un but et trois assistances pour les Penguins, qui ont encaissé une deuxième défaite d’affilée. Bryan Rust, Jesse Puljujarvi et Pierre-Olivier Joseph ont également trouvé le fond du filet.

Nedeljkovic a conclu le match avec 21 arrêts.

